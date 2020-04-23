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周揚青千字文掐死羅志祥「天生渣」　網讚「分手範本」：放進教科書！

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▲周揚青正式宣布與羅志祥分手 。（圖／翻攝自微博）

▲周揚青正式宣布與羅志祥分手 。（圖／翻攝自微博）

記者劉亭／綜合報導

周揚青今日發佈震撼彈，在微博寫分手信向交往9年的羅志祥告別，洋洋灑灑的千字文中，濃縮了9年來的情感，沒有哭哭啼啼，卻讓人感受到何謂「渣出新高度」，「周揚青分手文案」也成為微博熱搜之一。

周揚青在分手信中，開篇就坦承已分手一段時間，9年來男方不給看手機，一看才知道，原來羅志祥在每個城市都找女生，每天都「吃飽喝好」，甚至連旗下藝人和化妝師也都長期配合，甚至還跟好兄弟們一起進行「多人運動」。

▲周揚青。（圖／翻攝自周揚青微博）

▲周揚青先前已獲得羅媽媽認可。（圖／翻攝自周揚青微博）

但周揚青也列出了很多羅志祥的好，身為唯一公開的女友，還會為她排掉工作過重要節日，甚至願意向朋友們承認「怕女友」，兩人更是天天講電話到凌晨3、4點。但「讓人以為是唯一」這樣的好，卻也映襯出文末「他渣，是天生的」，力道更強。

許多大陸網友紛紛討論，「有一說一，周揚青這個文案真的是我看到最爽的分手文案。陳述事實，不添油加醋，沒有怨懟。回憶過去，也沒有博同情。評價渣男一步到位。總之一個字，爽！周揚青值得更好的。」、「這分手信寫得行雲流水，溫柔中帶著透露著無奈，更重要的是發這篇分手信也太會挑時間了…」

也有網友大讚，應該放進成為分手範本，「字字滴血卻卻又不卑不亢，瀟灑自如，雖然被傷害但是沒有自怨自艾，只是無力的揮揮手和過去告別『愛情裡沒有誰配不上誰』，真堪稱分手撕X範本，建議寫進『教科書』」。

▲周揚青。（圖／翻攝自周揚青微博）

周揚青分手全文：

我和羅志祥已經分手一段時間了（一直沒說是因為前段時間突如其來的疫情 不想因此佔用公共資源）
這時間長到我現在已經可以用完全平靜甚至略帶調侃的語氣來和大家交代整件事情 。當然也久到我寫這篇文章絕不是因為剛分手的一時衝動或是不冷靜下的報復心態 。
下麵這封信 是寫給他的

嘿～ @羅志祥 ：
我們還在一起的時候 曾經有一次開玩笑 我問你 “你說如果萬一有一天我們分手了我會做什麼？”
你說 ：“你一定會寫一首超級長的rap來罵我”
你甚至還把歌詞都幫我編好了
但是你猜錯了！我沒有寫歌哦
我還是選擇給你寫一段文字 以前都是幫你編輯微博文案 這次也算是我寫給你的最後一篇長篇文字了

分手的起因是怪我看了你的手機 雖然你不止一次告訴過我 兩個人在一起最重要的就是相互間的信任 看彼此手機會打破這種信任 你不喜歡！（我也算是乖乖聽了你九年的話 這麼久都不曾看過你的手機 ）但這一次因為某些原因 我就是看了～
也還好是看了！

如果不看我都不知道原來你還有另一部專門用來聊妹的手機
原來我不在的幾乎每一天 你都會約女生來家裡 關鍵還都是不同的
你去到每一個城市 都有可以約到酒店的女生
你和曾經介紹給我見過的你旗下的女藝人 甚至你的化妝師 都有長期不正當男女關係
還有你和你兄弟們對於那些被你們叫出來玩的女生是如此的不尊重
更過分的是 你們還會經常舉行正常人都無法想像的“多人運動”……
這些顛覆我三觀的事情 全部，都發生在我最深愛的，愛了九年的你身上…

現在想想自己真的很傻 為什麼沒有在第一次抓到你劈腿的時候就放下呢 ？每一次都被你的承諾和悔過打動，一次次的原諒你的背叛 但仍抱有期望 覺得自己是唯一懂你 可以陪伴你 改變你的人

你說你真的愛過我嗎羅志祥 ？一定也是真的愛過吧…
不然你怎麼會排掉工作就為了陪我過重要的節日
從來不公開任何女友卻願意向大眾公開介紹我
一個這麼威風的獅子 甚至願意讓朋友覺得你怕我（你說過怕是因為在乎和愛）
你也為我做過很多很多浪漫的事
對我的每一件事上心 有不開心的 難過的 都第一時間和我說
交往這麼多年還是會每天都打電話 手機不離手
為我哭 也陪我笑
（天啊！我寫你好的這段話竟然快比寫你壞的還要長）

可是 一個這麼愛我的人
又怎麼會做出這些呢…
關鍵是 你都是哪兒來的時間呢？！！
我每天和你半夜三四點才講晚安
難道你為了約p 都不睡覺的嗎？！

如果我們是因為性格不合或者你愛上別人分了手 我一定會做一個大家口中優秀的“前女友”
分手了什麼都不說 灑脫地講一句 我們還是好朋友～
但抱歉 這次的情況太特殊了
因為我知道 現在 包括以後 還會有很多很多的女生在同時被你騙著 她們可能還天真的以為她們是（除我之外的）唯一
姑娘們 千萬別自信到認為自己是那個可以改變他的人
因為有的人 他渣 是天生的
（你真的太太太太太 X100 渣了！！！）

不過還是要謝謝你
雖然這九年的青春最後沒有結果（也幸好沒有結果） 可是和你在一起的大部分時光 我都是快樂的
如果不是最後這一擊 你留給我的回憶也還算是美好
感謝這些年彼此的陪伴！

你如果問我後悔嗎 我不後悔
因為確實是你 讓我變得更好了
因為愛你 我成長 成熟 也變得更獨立

你如果問我難過嗎？
也不難過
因為

一點都不值得！
 

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