新北羅志祥多劈10女友！逼「分手砲」噁拍性愛片　還性侵女網友

▲自稱像羅志祥的通緝犯范宗任，2次性侵遭到通緝，警方循線逮捕到案 。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者陳以昇／新北報導

新北市一名長相酷似藝人羅志祥的渣男，2018年間開設公司，用「女友們」當人頭，開立百萬張電子發票詐領獎金，更拍下前女友性愛影片威脅打分手砲遭判刑，他不如期入監開始到處逃亡，期間還假借送宵夜名義，毆打、性侵喝醉的女網友，中和警方循線在他新女友住處將他逮捕，妨害性自主部分依法函送，通緝部分解送台中地檢署歸案。

據了解，31歲范宗任自認長得像藝人羅志祥，仗著帥氣到處騙色。2018年6月間，他在台中成立光訊工廠企業社，目的在偽造假的交易紀錄，開立電子發票，在4個月內，開了450多萬張，發票中獎金額高達435萬元。

▼自稱像羅志祥的通緝犯范宗任 。（圖／Ctwant提供）

由於兌獎需要人頭，他先向弟弟借BMW進口車當代步工具，再承租豪宅，藉著長得像羅志祥的帥氣臉龐，在交友軟體上塑造成帥氣多金的成功人士，跟10多名面容姣好的女子成為男女朋友，進而充當人頭向銀行兌換獎金，受害女子從20歲至40歲，連涉世未深的女大學生都在其中，直到范男遭逮捕才知受騙。

▼自稱像羅志祥的通緝犯范宗任，2次性侵遭到通緝，警方循線逮捕到案 。（圖／記者陳以昇翻攝）

而其中一名女朋友要求分手，他先用裸照要脅打分手砲，再錄下整個性愛過程，事後被害女友提告，2020年2月判刑1年10個月有期徒刑，但他未如期入監，遭台中地檢署發布通緝，開始展開全台大逃亡。

范男渣性不改，今年6月3日，透過網路交友軟體「探探」認識住在中和區的女網友，得知她獨自居住，假借疫情期間幫送宵夜為名，前往住所飲酒吃宵夜，趁對方喝醉時，無故極力反抗，動手毆打性侵，得逞後隨即離開。

警方接獲報案，立即調閱監視器發現范男居無定所，最後查出他在中和區連城路一帶出沒，30日下午3時許，警方在巷口埋伏，見他走出住所時壓制逮捕，就在押著他返家搜索時，發現承租人是新交往的女友，完全不知道范男可怕的前科。警訊後依妨害性自主罪，函請新北地檢署偵辦，通緝部分解送台中地檢署歸案。

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