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台南少婦臉書賣口罩　騙匯款不出貨90人中招！喊冤「要養小孩」

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記者張君豪／台北報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情全球盛行台灣民眾也談炎色變，民眾防疫意識增強，刑事局偵查第九大隊分析165反詐騙諮詢專線今年1、2月間有關「網購口罩」詐騙情資，鎖定歹徒在「台南媽媽社團」、「黑白賣客」等臉書社團張貼販賣口罩訊息，短時間內即有許多民眾匯款遭詐騙，偵九大隊調查後逮捕吸金騙徒，竟是名年僅30歲的家庭主婦。

▲刑事局偵九大隊宣布破獲台南家庭主婦涉嫌賣醫療口罩詐騙案。（圖／記者張君豪翻攝）

▲刑事局23日宣布破獲台南一家庭主婦涉嫌賣醫療口罩詐騙案。（圖／記者張君豪翻攝）

▲刑事局偵九大隊宣布破獲台南家庭主婦涉嫌賣醫療口罩詐騙案。（圖／記者張君豪翻攝）

▲刑事局偵九大隊第三隊隊長邱承迪說明詐騙案過程。（圖／記者張君豪攝）

刑事局偵九大隊與台南市刑警大隊科偵隊成立專案小組展開調查，經交叉比對涉案臉書帳號上網來源地、提款影像情資，鎖定莊女（30歲）涉嫌重大，專案小組於今年4月15日持拘票搜索票，到莊女位於台南市住處搜索，警方當場查扣贓證物並拘提莊嫌到案。

刑事局指出，經調查莊女施行詐騙的交易明細，過濾後約有90位民眾因一時不察購買口罩匯款被詐騙，總計財損金額逾新臺幣9萬元，莊女到案後辯稱因為家境貧窮、還有小孩要扶養，看到大家都在搶購口罩，才會異想天開，透過臉書社團刊登販賣醫療口罩啟事進行「買空賣空」詐騙。

但警方查出莊女雖然無業在家，但曾有網拍詐騙紀錄，懷疑她為賺錢重操舊業，訊後依違反詐欺罪送至臺南地檢署偵辦，檢察官訊後諭令3萬元交保候傳。

警方呼籲民眾防疫同時也要慎防詐騙，有防疫相關疑問可撥打1922防疫專線，若遇疑似詐騙情事，則可撥打165反詐騙諮詢專線詢問；再次呼籲防疫期間無論是哄抬、囤積防疫物資或是利用疫情詐騙，皆是嚴查速辦對象，切勿以身試法。

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