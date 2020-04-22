防疫情重創經濟引爆治安問題！全國警掃287把黑槍　改造逾6成將修法納管

記者張君豪／台北報導

刑事局局長黃明昭22日下午主持全國警肅槍維安專案會議；刑事局指出：因新冠肺炎（COVID-19）疫情影響，造成工商企業及工廠延緩開工情形，為避免因經濟問題引發治安問題，警政署刑事局要求各縣市警局及刑警外勤人員防範各類因疫情經濟低迷可能產生的犯罪問題。

▲警政署長陳家欽親赴刑事局視察全國肅槍成果。（圖／記者張君豪攝）

▲警政署長陳家欽親赴刑事局視察全國肅槍成果。（圖／記者張君豪攝）

刑事局指出：包含例如需錢孔急地下借貸所產生之暴力討債、槍擊案件；因失業無薪鋌而走險所引發之強盜、搶奪案件；或者減少外出居家期間上網遭假投資、假網拍詐騙案件；全球多國鎖國、航空班機銳減下，毒品運輸轉向利用漁船載運等情，警政署要求包含刑事局在內的全國各警察機關展開「超前部署」，並針對近日部分地區發生之聚眾鬥毆、搶奪及隨機傷人等影響治安觀感案件，加強各警察機關強勢打擊犯罪力度。

▲警政署長陳家欽親赴刑事局視察全國肅槍成果。（圖／記者張君豪攝）

警政署指出：日前因新冠肺炎疫情影響，造成酒店小姐賣淫、當藥頭、被白嫖搶錢等犯罪、另因毒品買賣債務糾紛，引發派出所前聚眾鬥毆，被警開槍壓制等街頭暴力案件。

▲刑事局局長黃明昭（中）在副局長廖訓成、林炎田、朱宗泰配同下召開全國警肅槍成果說明。（圖／記者張君豪攝）

乘上述原因，警政署特別在3月16日執行「全國同步掃黑專案行動」，並自4月1日起大力掃蕩非法槍械嚴查改造槍械處所，統計迄4月20日止查獲非法槍械及模擬槍287枝（其中模擬槍計181枝、其他多為模擬槍、操作槍打通槍管改造具備殺傷力的改造手槍）、改造槍械場所10處成果豐碩。

警方根據往年查獲槍枝數據，大力推動槍砲彈藥刀械管制條例修法，目前已獲立院一讀通過，修法將朝「根源斷頭」納管操作槍及「加重刑罰」未來查獲改造槍刑責將比照制式槍枝雙管齊下，希望能遏止歹徒改槍歪風。

掃黑肅槍專案重大案件統計如下：

1、 109年4月1日臺南市政府警察局偵破王姓男子等人涉嫌改造槍械場所案，查獲仿造霰彈槍1枝、長短模擬槍65枝(鑑驗中)及改造工具一批。

2、 109年4月10-17日刑事警察局中部打擊犯罪中心與新北市、桃園市、臺中市、高雄市、彰化縣、南投縣、雲林縣警察局共同偵破郭男等人涉嫌改造槍械場所案，查獲衝鋒槍1枝、改造手槍1枝、模擬槍90枝(鑑驗中)及改造工具一批。

3、 109年4月15日保安警察第二總隊與臺北市、新北市政府警察局共同偵破李姓男子涉嫌改造槍械場所案，查獲改造M4突擊步槍1枝、改造衝鋒槍1枝、改造霰彈槍1枝、改造手槍6枝、槍枝零組件及改造工具一批。

4、 109年4月14日刑事警察局偵查第一大隊與臺北市、新北市政府警察局共同偵破李男涉嫌改造槍械場所案，查獲改造槍械1枝、槍枝零組件及改造工具一批。

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