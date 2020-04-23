藥頭踩線被盯上　遭強押痛毆「沖天炮插肛」凌虐！太陽會大哥殘忍手段曝

記者張君豪／台北報導

刑事局偵四大隊第三隊23日宣布破獲天道盟太陽會基隆地區幫派成員、警方收網逮捕余姓主嫌（27歲、多項暴力前科）在內等7名太陽會幫派成員；警調查發現，余姓角頭認為有外來藥頭未知會就進入基隆地區販毒，違反江湖規矩「踩線」，進而執行家法，從去年7～8月起陸續強押被害人到山上凌虐毆打，甚至拿沖天炮塞入被害人口腔、臀部後點燃引爆，手段相當兇殘。

▲刑事局偵四大隊副大隊長王志成說明案情。（圖／記者張君豪攝）

刑事警察局偵四大隊第三隊獲報後與基隆市刑警大隊偵三隊共組專案小組，並報請基隆地檢署檢察官何治蕙指揮展開調查。專案小組追查：天道盟太陽會基隆地區余姓犯嫌，去年鎖定一名跑來基隆販毒的藥頭，余男認為他踩地盤、違反江湖規矩。

警方調查發現，余男不但派幫眾強押被害藥頭到基隆、瑞芳交界偏僻山區「放鞭炮」，教唆幫眾以球棒毆打被害人，並用預藏的沖天炮塞入被害人口腔和屁股後點燃虐待取樂，強行搬走被害人機車變賣，甚至尾隨這名倒楣藥頭、趁他外出洗車時率眾圍毆，手段相當兇殘。

刑事局於今年3月18、24日、4月15、16日兵分多路展開4波搜索拘提，逮捕包含余姓角頭、幫眾等7名犯嫌，詢問後將依違反組織犯罪防制條例、妨害自由及恐嚇取財等罪移送基隆地方檢察署偵辦、地檢署訊後余姓角頭、幫眾分別獲請回、交保裁定。

【其他新聞】

►快訊／松山區12學生談判爆衝突 起因兩女爭風吃醋！14歲少年胸部中刀送醫

►快訊／松山南京東路爆12學生鬥毆1少年遭刺胸 中輟生晚間投案「凶器」竟是它



►台中男花9840元PTT搶買「Switch動森機」 收到一張寄貨收據照悲劇了！



►滑新聞還能變美，偷偷分享少女秘密！