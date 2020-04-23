買氣太差！田尾花農今年不採花了　開放千坪賞花秘境「打卡就送」

▲彰化縣田尾花農開放賞花秘境打卡送花促銷買氣。（圖／彰化縣政府提供，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

母親節即將來臨，象徵母親花的康乃馨再度成為熱門話題，彰化田尾種植的康乃馨佔全國9成，受到疫情影響，買氣大幅下滑，田尾花農種植上千坪的康乃馨就改用網紅打卡景點的方式，開放賞花秘境讓民眾參觀，嘗試提升花卉觀光，也與網路店商平台「小三美日」合作，以一盆50元到200元的價格促銷，讓買氣回溫。

請繼續往下閱讀...

彰化縣康乃馨種植面積廣達35公頃，年產值約1億3千餘萬元，種植品種多達60餘種，主要分大花型(俗稱大康)、多花型(俗稱中康)二大類，顏色包括紅、橙、黃、粉、白、紫、混色等色系，花農栽培技術純熟，花型花色眾多、貨源穩定、質量佳且價格平實，是國人選購母親節應景花卉首選。

縣長王惠美上午還特地走訪田尾一趟，並指出防疫期間不想出門的民眾，田尾鄉農會也跟上潮流，可跟農會訂花，或到小三美日網路訂購，田尾、永靖、溪州及北斗等鄉鎮，是菊花、非洲菊、洋桔梗的生產重鎮，有彰化花卉陪伴，防疫期間心情將會更愉快。

花農董韋志說，今年產量較去年少，但因受到新冠肺炎疫情影響，許多慶祝母親節大型活動都停辦，銷售量降低，價格也稍差，因此想到改用網紅打卡景點的方式來促銷，只要入場民眾酌收維護費用就送一束康乃馨花，以此方式來提升花卉觀光，也歡迎大家在母親節前來賞花。

►絕美「粉紅牛奶色」快煮壺買一送一