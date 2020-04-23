防疫和救命都要優先！　南投消防局結合防疫舉辦緊急救護演練

▲▼南投縣消防局邀署立醫院醫師指導，進行緊急護新冠肺炎防疫演練，並在救護車進行貼膜保護設施。（圖／南投縣消防局提供，下同）

記者張弘昌／南投報導

南投縣府消防局為加強緊急救護的防疫工作，23日邀請署立醫院醫師黃重文到南投消聚分隊，進行相關防護措施的教學，指導隊員進行救護車內部防疫貼膜、練習穿上全套防護設備，希望透過實地教學，能有效防止緊急救護傷病患時，讓值勤人員感染各種傳染病，成為防疫漏洞。



消防局緊急救護科科長黃俊翰表示，為有效阻絕病毒傳染，避免救護人員出勤就暴露在感染風險中，特別舉辦相關防疫講習課程，透過實作與練習，將防疫工作做到最完善，隨著新冠肺炎疫情不斷升高，救護人員出勤就會暴露在被感染風險中，所以全車將採最高級防護措施，內部以塑膠膜包覆，出勤人員全套防護衣，就是要阻隔新冠肺炎病毒，保持最佳戰力。

緊急救護人員在接獲任務出勤時，須穿上全套防護設備開救護車，相關防護措施需由備勤人員協助，穿上包含N95口罩、醫療用口罩、三層手套、拋棄式防水隔離衣外加防水圍裙，護目裝備、防護鞋等裝備，相當辛苦。

載送疑似或確診新冠肺炎病患的救護車，內部也要貼上塑膠膜，以保護設備不被病毒沾附，高規格且繁複的防疫措施，就是要保護執勤人員與被接送民眾的健康，更是要讓疫情有效控制，避免傳染。

南投分隊隊員林怡妏表示，目前分隊已出動3件，但皆為疑似個案，也已排除確診可能，但仍是以高規格且繁複的防疫措施來因應，保護自己也是保護救護的個案及家人。

消防局也呼籲民眾，在通報時應誠實告知身體狀況及相關旅遊及接觸史，讓接送的救護人員可以更精確掌握狀況作為因應，以保障出勤人員及民眾的安全與健康。

・大口徑、大容量

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