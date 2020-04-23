「全台強制休假2週」驚動220人　他在LINE群組喇賽挨罰1萬

▲蘇姓男子先前在1個百人LINE群內散步「台灣實施新型冠狀病毒假期兩個星期」等謠言，遭罰1萬元。（圖／翻攝自pixabay）

記者徐愷昕／新北報導

蘇姓男子3月17日在一個百人LINE群內散布「台灣明天起實施COVID-19新型冠狀病毒假期兩個星期……所有上班族、學生（強制性）休假，以免傳播」等不實訊息，被警方依違反社會秩序維護法送辦。板橋簡易庭20日審結判蘇男1萬元罰鍰，全案仍可上訴。

蘇男3月17日早上10點25分許，利用LINE帳號「阿仁」在220人的「北區-HRV喇賽區」群組內公然散播「台灣明天起實施COVID-19新型冠狀病毒假期兩個星期，從2020年3月17日開始，所有上班族、學生（強制性）休假，以免傳播」，同時還附上一網址連結，供大家上去查詢各縣市的最新休假制度。

警方認為蘇男行為已影響公共之安寧，將他依法送辦。板橋簡易庭審理時蘇男辯稱，只是出於單純有趣的心情，沒有任何惡意，且他貼文PO出去到收回僅30分鐘左右，又是在特定群組，應該不至於影響公共安寧。

法官認為新冠狀病毒如今橫掃全球，現在正是社會大眾對於病毒傳染最充滿恐懼的時期，蘇男在此時發表相關不實言論，雖然只是在不特定多數人的群組，但顯然足以影響公共安寧，審結依社會秩序維護法判處罰鍰1萬元。全案仍可上訴。

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