出國9個月回來機車被移！她「連收12張罰單」要繳1.4萬～提告勝訴

▲潘姓女子回國後發現自己機車遭移至身障停車位，被開出12張罰單，總計需繳1萬4000元罰金。（示意圖，與本案無關／記者陳凱力攝）

記者徐愷昕／台北報導

潘姓女子出國期間，將準備報廢的機車停在租屋處附近的停車格，怎料回國後，她發現機車被移動到旁邊的身心障礙車位，還被開出12張罰單，總計需繳1萬4000元罰金。她不服提上訴，法院近日判處撤銷原處分。

潘女2017年7月21日至10月2日出國，期間她將欲報廢的機車停在忠孝東路四段一停車格內，不過回國後她發現自己機車不僅遭移，改停在隔壁的身心障礙停車格，同時，她也被開出12張1200元罰單，總計需繳交1萬4千元罰金，她不服提上訴，盼求法官能撤銷判決。

法庭上潘女主張，機車遭開單的位置緊鄰一般合法機車停車格，因該路段整排都設有車位，被來來去去駕駛搬動的機率實在相當高，對此希望法官能聽信她說詞，撤銷原裁處。

高雄市交通局則辯稱，潘女並沒有證據可以證明自己出國前的停車位置，另外也沒有證據證實機車被移動，且她明知自己長期出國無法保管系爭機車，反而應該依規定辦理報廢登記，繳回號牌、行車執照才對，認為就算她主觀上無故意，也有過失。法官審酌潘女的輕型機車可能本身就容易被搬動，難認她主觀上有故意或過失，審結撤銷原判決，判她勝訴。

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