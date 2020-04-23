積怨很深！女高職生畢業日贈班導師「罐頭塔」　祝她：駕鶴西歸

▲高雄一私立學校女學生因在學期間與導師相處不佳，竟直接在領畢業證書當天送上罐頭塔。（示意圖，與本案無關／翻攝自《爆笑公社》）

記者徐愷昕／高雄報導

高雄某私立高職女學生因在學期間與許姓班導師相處不佳，自認遭不公平待遇，心生不滿下竟在領畢業證書當日，贈送2組罐頭塔至導師辦公室外，上方還黏著「致許ＯＯ」「音容宛在」、「駕鶴西歸」、「西方極樂」等4張卡片。高雄地院審結依恐嚇罪判女學生拘役20日，得易科罰金2萬元。可上訴。

18歲的陳女是高雄某私立高商的學生，在校時她因與許姓班導師相處不睦，並自認遭不公平待遇，心生不滿下基於恐嚇之意，竟於領2019年10月14日領畢業證書當天，委託不知情友人將祭祀死者用的奠品罐頭塔2組，送到許姓老師的辦公室外，上面不僅黏貼著「冤家陳同學敬輓」、「敬悼許老夫人仙逝」的輓聯，另還附有「致許ＯＯ」「音容宛在」、「駕鶴西歸」、「西方極樂」等4張卡片。許姓老師收到後氣的前去警局報案，向陳女提告。

法院審理時認為，依台灣民俗習慣，罐頭塔通常擺放在死者靈前為祭拜往生者的奠品，有死亡警告意涵，陳姓女學生行為明顯有要許姓老師去死或不得好死的意思，嚴重程度甚至超越單純灑冥紙，審酌2人在校期間有恩怨，依恐嚇罪判女學生拘役20日，得易科罰金2萬元。全案仍可上訴。

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