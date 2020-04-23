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三芝「中山、中正」立體停車場汰換佈新　維修期間照常營運

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▲ 三芝「中山、中正」立體停車場汰換佈新 維修期間照常營運。（圖／新北市交通局提供）

▲ 三芝「中山、中正」立體停車場汰換佈新，維修期間照常營運。（圖／新北市交通局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

為提升停車場環境和服務品質，新北市三芝區二處立體停車場中山、中正立體停車場將於2020年7月起維修及汰換老舊設施，全面智慧化。交通局表示，進行更新維修期間，停車場仍照常營運。

位於三芝區中正路二段的中正立體停車場為地下一層、地上五層建築，計有261格汽車停車位、34格機車停車位；中山立體停車場則為地下一層、地上六層建築，計有154格汽車停車位。

▲ 三芝「中山、中正」立體停車場汰換佈新 維修期間照常營運。（圖／新北市交通局提供）

▲ 三芝中山立體停車場。

交通局停車管理科科長吳政諺表示，三芝區唯二的立體停車場使用均已近20年，為臺北縣時期建設完成，場內消防及電梯等相關設施多已老舊，且建物屬於半開放設計，遇大雨時，中山立體停車場內車道容易積水，地下室亦潮濕且出現壁癌。

吳政諺指出，為優化停車場環境及服務品質，同時朝全市停車場於2022年達成百分之百全智慧化的目標，中山、中正立體停車場將於6月前完成招商作業，並預計7 月進行停車場設施（備）汰換更新及維修工程，車牌辨識、樓層轉化即時影像、行動支付等智慧停車系統也將一併建置。

交通局表示，停車場更新維修期間，場內會做好安全維護，因此將照常營運，交通局也將督促儘速完工，以提供民眾更優質停車環境和服務。

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