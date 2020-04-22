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蘇巧慧等立委促成診所購買「酒精快速通道」　台酒董座：成功模式將推廣全國

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▲ 蘇巧慧等立委促成診所購買「酒精快速通道」 台酒董事長：成功模式將推廣全國施行。（圖／立委蘇巧慧辦公室提供）

▲ 蘇巧慧等立委促成診所購買「酒精快速通道」，台酒董事長：成功模式將推廣全國施行。（圖／立委蘇巧慧辦公室提供）

記者郭世賢／新北報導

臺灣防疫成果世界有目共睹，除中央政府跟防疫單位不眠不休的努力外，更因為全臺灣所有第一線防護人員的堅守崗位，才能讓臺灣與全體國民在最險峻的時刻度過難關。為體恤新北市第一線基層醫護人員辛勞，以及完善前線防疫準備工作，新北市立委吳秉叡、蘇巧慧、吳琪銘、江永昌及邱泰源等人與台灣菸酒公司及新北市醫師公會共同發起「酒精防疫護前線、基層診所更安全」活動，由台灣菸酒公司特別準備3公升裝的防疫酒精，提供最基層的診所採購，減輕前線負擔，也加強防護能力。

立委蘇巧慧表示，基層診所的醫師跟護理是是台灣防疫第一線，因為有基層人員的努力，台灣的經濟活動才得以繼續下去。蘇巧慧解釋，之前新北市醫師公會向她反應，酒精是防疫期間非常重要的物資，但因之前台酒生產有限，基層診所有時候要購買酒精，不是排隊排很久，或是排到的時候已經賣完了，讓前線醫療人員相當困擾。

請繼續往下閱讀...

因此，22日她特別跟所有委員一同協調，感謝台酒第一時間想這個這方案，讓醫師能有「快速通道，診所限定」的方式取得重要的防疫物資，讓大家趕快買、買的到，蘇巧慧強調，唯有基層醫師跟護理師能夠安心，一般的民眾才會放心。

立委江永昌則說，前段時間為了滿足酒精供應量，台灣菸酒公司特別向農糧署採購糙米製作酒精，供國人消毒使用。現在不但酒精供應無虞，更是最好品質，他也呼籲大家千萬不要囤積或是哄抬物價，全台防疫一條心。立委吳琪銘則提到，新北市基層診所全國最多，屬防疫第一線，因此防疫物資絕對不能欠，感謝今天台酒公司供應酒精，讓基層人員更安心。

▲ 蘇巧慧等立委促成診所購買「酒精快速通道」 台酒董事長：成功模式將推廣全國施行。（圖／立委蘇巧慧辦公室提供）

▲ 蘇巧慧等立委促成診所購買「酒精快速通道」。

立委吳秉叡強調，基層診所肩負社區第一線的醫療責任，其環境安全非常重要，診所內的消毒不是為了診所自己，而是為整個社區醫療守護安全。因此今天的診所採購方案絕非特權，有足夠的資源消毒，才能把防線顧好，也才可以避免社區內其他成員被感染的可能性。

新北市醫師公會理事長周慶明表示，在前線作戰時，後備防疫資源也很缺乏，他舉例，雖然政府在醫療口罩上供應無虞，但因為不知道疫情還會持續多久，N95的部份還是要稍微控制使用。另一方面，雖然大家可以到其他地方購買防疫物資，但酒精一定得在台灣菸酒公司購買，過去因為各營業所的處理情況不一樣，使得基層診所相當困擾，因此這次特別感謝台灣菸酒公司跟立委們的協調，讓大家能夠買到需求的物資。

▲ 蘇巧慧等立委促成診所購買「酒精快速通道」 台酒董事長：成功模式將推廣全國施行。（圖／立委蘇巧慧辦公室提供）

▲ 基層診所有時候要購買酒精，不是排隊排很久，或是排到的時候已經賣完了，讓前線醫療人員相當困擾。

台灣菸酒公司董事長丁彥哲表示，新冠肺炎爆發以來，蘇貞昌院長就指示台灣菸酒公司要負起酒精生產的最大責任，到目前為止已生產超過一千四百萬瓶，除了在各大超商等超過2萬1千個據點外，蘇院長也特別要求，針對醫療院所、學校跟各機關要優先供應。今天此模式建立後，未來的原則就是「有需求，就百分之百供應」，希望能將成功模式推廣到全國各地，台酒公司一定會充分供應。

此次「酒精防疫護前線、基層診所更安全」活動規劃於4月22日至4月24日上午9時至11時，下午2時至4時，以及4月27日下午2時至4點，提供新北市醫師公會會員共計超過800間的基層診所，於新北市台灣菸酒公司新莊、土城及中和營業所限量採購3公升裝的醫療用消毒酒精，相關診所提貨時需主動提供院所、姓名及序號，並攜帶相關單位證明文件。今日活動開始便陸續有已登記的會員診所前往購買，在保持安全距離的情況下，幾乎不用排隊，不到2分鐘便完成酒精購買。

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