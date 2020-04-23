LIVE／敦睦艦隊染疫調查事證揭露　國防部最新說明

記者陶本和／台北報導

國軍敦睦艦隊爆發群聚感染，國防部公布第一波懲處名單，艦隊指揮官中將高嘉濱、支隊長少將陳道輝調離現職。不過，在22日立法院外交國防委員會中，陳道輝透過電話哽咽向國人致歉，並強調絕無隱匿疫情，這也掀起各方論戰。為平息外界對國防部的眾怒，國防部23日下午4時30分再舉行記者會，預計公布案情的相關事證。《ETtoday新聞雲》全程直播。

出席今日記者會的國防部官員，包括軍政副部長張哲平上將、督察長室軍督處長胡瑞訓少將、發言人史順文少將、政戰局長簡士偉中將、軍醫局長陳建同中將、法律司長沈世偉少將、人次室人才培育處長夏德宇少將。

有關本次敦睦艦隊染疫事件，聚焦於二大問題：首先，在「安全回報」方面，敦睦艦隊出航後，每天下午艦隊5位醫官，會將每天看診資訊通報告醫療召集人，而該召集人彙整後，向支隊長報告。最後，支隊長每日再透過戰情回報給艦指部。不過，問題在於船上的確有發燒情形，可是醫官診斷後，篩不出流感，且一般投藥後，病情也有好轉，所以在醫官專業評估上，回報為一般感冒，也成為部隊長官們在判斷上的輕忽。

▲國防部長嚴德發。（圖／國防部提供）



其次，在於「聯檢小組」的問題，小組於14日上午登艦之後，依過去慣例多以違禁品的查察為主，但本次也包含查看「就診紀錄」，但在短短1小時竟然就完成700多人的檢疫，並且讓官兵下船，進而導致後續一連串的爭議。

據了解，海軍從確定有官兵確診後，就亂了方寸，更承襲了過去軍中的傳統文化，連統整診斷資料都要東拼西湊，甚至還有內部派系人馬放話。言下之意，就是國軍在還沒確認訊息前，外頭消息紛飛，反而造成國防部陷入「片面釋放訊息」、「擠牙膏」的觀感，導致被批評有「隱匿」之嫌，衍生了一場災難級的危機。

為了釐清真相，立法院外交及國防委員會在22日要求國防部進行專案報告，在會議中本身是艦指部參謀長的敦睦艦隊支隊長陳道輝，透過電話哽咽向國人道歉，而輿論也開始為其叫屈，衍伸海軍內部更大的派系鬥爭疑慮。不過，回歸敦睦艦隊染疫的事件，國防部為了釋疑，預計比照疫情指揮中心，每日召開記者會。對此，國防部23日則預計於下午4時30分召開記者會，據了解，屆時可能搬出敦睦艦隊染疫事件中的相關事證。

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