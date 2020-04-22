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婦人走進市民大道快車道...遭貨車撞飛頭部重創慘死！司機判5個月

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▲▼北市車禍。（圖／記者黃彥傑攝）

▲婦人穿越馬路，慘遭貨車撞飛不治。（圖／記者黃彥傑攝）

記者孫于珊／台北報導

一名年約60多歲婦人在穿越馬路時，沒有走在斑馬線上，不料慘遭貨車撞飛約30公尺，送醫不治。台北地院依過失致死罪，判27歲司機5月徒刑，得易科罰金15萬元。可上訴。

事發於2019年6月12日上午9時許，27歲的貨車司機彭男，行駛在市民大道四段的快車道（由西往東），沒想到有名婦人突然出現在他前方，令他閃避不及，車頭直接撞上去，致婦人噴飛約30公尺，頭部撞上分隔島，經送醫搶救後仍宣告不治。此外，當時後方有2台機車也因此急煞摔車，這場車禍釀成1死2傷的悲劇。

法官審酌司機造成婦人死亡，讓婦人家屬蒙受喪親之痛，損害不輕，但由於婦人未依規定擅自進入快車道，司機也自首，當場承認自己是肇事人，皆符合減刑要件，司機也積極籌款想與死者家屬和解，不過家屬無法接受，法官兼衡司機年紀尚輕，無前科，犯後態度良好等一切情狀後，判他5月徒刑，得易科罰金，以示懲儆。

▼後方騎士急煞雷殘，市民大道車禍釀1死2傷。（圖／記者黃彥傑攝）

▲▼北市車禍。（圖／記者黃彥傑攝）

►限時下殺！！！

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