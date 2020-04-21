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工地砂石車倒沙…4個正玩耍幼童逃生不及　下秒遭「活埋」當場慘死！

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▲▼河南一社區土堆中發現4具兒童屍體。（圖／翻攝自沸點視頻）

▲河南一社區土堆中發現4具兒童屍體。（圖／翻攝自沸點視頻）

記者鄭思楠／綜合報導

河南4名兒童日前被發現慘死在一個在建社區的工地中。目前，命案原因已經初步查明，18日下午，河南原陽盛和府建築工地砂石車傾倒沙土時，將在工地玩耍的4名兒童壓埋，致4個孩子活埋死亡。有目擊者稱，孩子被挖出時仍有余溫，其中有2個孩子遺體殘缺，可能是被挖掘機挖出時損毀。

綜合陸媒報導，4月18日17點30分至22點40分，事發在河南省原陽縣盛和府社區。當時，工地中堆放的土堆中陸續發現4名5至11歲兒童屍體。調查發現，4名兒童均是與該社區相鄰的原陽縣原興辦事處溫莊村人。

根據官方通報，當天下午5點30分左右開始在工地土堆中發現屍體，可是當天下午5點還有村民看見孩子在商店買菸。那麼，這致命的半小時到底發生了什麼？

▲▼河南一社區土堆中發現4具兒童屍體。（圖／翻攝自沸點視頻）

▲事發現場。（圖／翻攝自沸點視頻）

據悉，涉事的工地位於村子的北側，目前，工地四周都有鐵皮圍住，只有北側有門口，但已被警方封鎖無法進入。鐵皮圍擋有三四公尺高，但與地面銜接的位置有許多縫隙。縫隙有大有小，大的縫隙高約30多公分，可以鑽進一個大人。村民表示，原來鐵皮圍擋有很多漏洞，除了縫隙還有一些開口。

遇難的4名兒童來自三個家庭，李姓男子家1個5歲孩子，劉姓兄弟兩家一共3個孩子，分別是大哥家1個孩子11歲，弟弟家2個孩子，1個9歲、1個7歲。

2個遇難孩子的靳姓母親回憶，當天下午3點多，買了雞塊回家；2個孩子高高興興吃完，大約在下午4點10分出門，「當時2個孩子還有大伯家的孩子一起出門玩耍，出去之前還和我打了一聲招呼。」不一會突然下雨了，雨越下越大，她趕緊出門找孩子。

孩子奶奶講述，當天下午5點，還有村民看到孩子去了商店，「之後我們得知，當時村裡有人在打牌，委託我家大孫子去幫忙買菸。」一開始家人以為孩子去了打牌的村民家中玩耍，但一直沒有找到。據悉，村民打牌的位置就在遇難孩子的家附近。

▲▼河南一社區土堆中發現4具兒童屍體。（圖／翻攝自沸點視頻）

▲工地被曝光沒有取得合法施工證明。（圖／翻攝自沸點視頻）

直到下午6點40分，村裡的微信群組傳來噩耗，工地挖出來1個孩子的遺體，身上穿著黃衣服。這時，靳姓母親才意識到孩子可能出事了，「聽到消息後我們就去工地找，但是被工地的人攔著不讓進。」孩子奶奶也表示，自己腿腳不便，但家人們聽到消息都第一時間趕往工地，想去核實一下。

到達工地後，工作人員問了靳姓母親的來意之後，還是沒有同意進入現場，一直讓他們等待。一家人一共和工地方交涉了4次，經過了2個多小時，才最終進入。經過確認，遇難者正是她的孩子。幾個孩子家屬都表示，第一個孩子被發現後，家屬們多次進入工地都被阻攔，直到看到家屬們態度強硬，才准許。

「家裡3個寶貝孫子全沒了。」孩子奶奶哽咽說，眼淚已經哭乾了，不知道怎麼形容現在的感受，就是覺得心裡空了。據悉，奶奶和老公都和2個兒子住在一起，一家人全部生活在一座透天厝種，大兒子平時以搬運水泥為生，二兒子幫人修車，幾個孫子都很懂事。

靳姓母親說，家裡一下子沒了3個孩子，感覺天塌了，家裡人每天茶飯不思就想要個結果，「昨天晚上我還夢到2個孩子在我身邊，問他們怎麼回事也不說話。」她說，「我一下子急哭了從夢中驚醒。」

原陽縣警方21日通報， 4月19日，警方對涉嫌重大責任事故罪的8名建案負責人及施工人員刑事拘留，案件正在進一步偵辦中；該工地也尚未取得合法施工證明，屬於非法施工。

此外，原陽縣政府也通報，對在盛和府建築工地「4•18」壓埋窒息事故中負有監管責任的縣住建局黨組書記、局長孫國安和安全股股長王建剛予以免職；縣城管局（縣城市綜合執法局）黨組書記、局長魏學義啟動問責程序，待該案查結後，將依據最終結果作進一步處理。

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