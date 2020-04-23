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金正恩神隱11天鬧「病危說」！　北韓官媒曝新動態：昨回信敘利亞總統

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▲▼金正恩時隔49天騎白馬上白頭山（長白山），這次帶著妻子李雪主。（圖／朝中社）

▲ 金正恩去年12月騎白馬上白頭山。（圖／朝中社）

記者陳宛貞／編譯

北韓領導人金正恩21日驚傳接受心血管手術後病危，平壤當局至今尚未回應。官媒《朝中社》對金正恩行蹤隻字不提，22日僅報導，他回信給敘利亞總統阿塞德（Bashar al-Assad），感謝對方在15日北韓太陽節當天寄來賀電。

金正恩已經神隱逾10天，美國CNN帶起的「病危說」也使這項外交消息格外引人注目。儘管沒有公開露面，北韓官媒持續以簡短報導更新金正恩動向，但未附上照片或影片。

根據《朝中社》，這封回信在22日寄出。金正恩在信中向阿塞德表示謝意，「我將跟隨兩國前任首領的崇高意志及人民所願，進一步加強並推動朝鮮與敘利亞的親善關係，祝福你身體健康，並在你負責的事業上取得更大的成果。」內容與金正恩過往發出的賀電並無太大差異。

自12日公開活動後，金正恩已經長達11天沒有露面。儘管南韓青瓦台否認「病危說」，美國及日本媒體仍不斷提出他健康狀況有異的說法。觀測指出，北韓官媒報導金正恩回電阿塞德的消息，正是為了間接證實領導人還健在。

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