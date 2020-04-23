爆紅生吐司、充滿父愛的可頌　4大品牌必吃麵包擄獲貪吃鬼的胃袋

宅家當道，除了美食外送平台業績好倒嚇嚇叫，方便外帶、一鍵加熱就能回爐美味的麵包，也深深擄獲貪吃鬼的胃袋。Vogue精選4大品牌必吃麵包，快快儲備美食來犒賞乖乖宅家的自己。

【MyCroissant by Guillaume 吉可頌‧丹麥專賣店】

前Lalos Bakery Taipei行政主廚吉雍佩登（Guillaume Pédron）的自創品牌，來台8年的他也是台灣女婿，吉可頌正是以一位父親為寶貝女兒每天獻上熱騰騰麵包的心情所打造。以毫不妥協的法式工藝結合台灣風土滋味，每天推出可頌、布里歐許、派、塔等4大類、約20至25個品項的麵包，有甜有鹹，總能找到你愛的那款。

鎮店之寶G-Croissant吉可頌（NT$55）

揉合可頌與法國長棍麵包兩者特色的全新型態麵包。啟發自傳統食譜研發而成的法國長棍麵團，透過製作可頌的手法層層擀製，不僅能一次吃到可頌般酥脆誘人的質地，也能展現法國長棍麵包的鬆軟與優雅麵香。主廚堅持選用法國[依思尼Isigny]()無鹽發酵奶油與法國麵粉，才能完美呈現這款結合了法國最具代表性麵包的嶄新商品。

101二代店獨家商品「波波可頌」NT$135（無波外帶款NT$125）

主廚以fine dinning 甜點常用的cream 加以改良，有覆盆莓、百香香蕉、焦糖榛果、黑巧克力四種風味，四款色彩繽紛的可頌，在最後一刻擠上主廚自製的Fresh Cream。同時另提供貼心的無波外帶款，將內餡全部注入可頌中，外帶食用美味不打折。

經過多道摺疊、鬆弛、擀壓工序才能打造酥鬆香軟、層次分明的可頌麵包與丹麥麵包，是主廚最擅長、也最受消費者歡迎的麵包類別。酥脆中帶有溫潤奶油香的可頌麵包在法國常作為早餐，丹麥麵包則因為麵團中的糖分比例較高，適合搭配香甜餡料、口感也相對軟Q。

吉可頌丹麥專賣店 本店

地址：台北市大安區安和路2段35巷5號1樓(近信義安和站)

電話：（02）2325-0324

營業時間：08：00～20：00

吉可頌丹麥專門店 101二代店

地址：台北101購物中心地下2樓 （JASONS MARKET 信義路入口）

電話：02-8101-7895

【陳耀訓‧麵包埠】

看準宅家經濟，由世界麵包大賽冠軍陳耀訓經營的「陳耀訓‧麵包埠」，與另一位世界柑橘果醬冠軍柯亞的「好食光Keya Jam」一起推出麵包與果醬的雙冠軍期間限定商品。除了4款「內建」果醬的麵包，陳耀訓麵包埠也推出期間限定的吐司與果醬的組合，吐司與果醬本來就是可以短期內冷藏保存，讓消費者在宅家期間也能享有好品質的餐桌時光。

「紫米吐司+好食光紅心芭樂果醬」

陳耀訓以宜蘭穀東俱樂部所生產的紫穀米粉來製作「紫米吐司」（可選厚片或薄片），與之搭配的，則是產季很短、數量有限的紅心芭樂果醬。

「洋蔥綠番茄」

使用了好食光的「綠番茄檸檬薑薑」果醬，將結合起司、培根、洋蔥製作的鹹麵包與果醬搭配，多層次的調味吃起來就像在吃一道料理。

「紅心芭樂丹麥」

在陳耀訓擅長製作的丹麥麵包上，放上「紅心芭樂果醬」。果醬之下，還有一層混了梅子粉的Cream Cheese。好食光主理人柯亞表示，紅心芭樂果醬是已經快退休的神農獎得主所種的紅心芭樂，得來相當不易。

地址：台北市松山區民權東路三段160巷19弄36號

電話：02-2718-2728

營業時間：11:30-19:30

【台北國賓大飯店 Corner Bakery 63 國賓麵包房】

台北國賓大飯店麵包房的麵包一出爐常常瞬間銷售一空，麵包房主廚楊千毅特別統計Top 5熱銷麵包排行榜，包括毎日熱銷百條的「起酥紅豆」、簡單卻經典的「手撕麵包」、台式鹹香的「三星蔥麵包」、融合最單純的奶油香氣及淡淡鹹香鹽之花的「鹽之花法國奶油捲」及奶香與起司香交織的「起士奶油捲」。國賓麵包房也公布出爐時間為每日下午1點、3點及5點大量輪流出爐5款熱賣商品，方便麵包控採買！

台北國賓麵包房搶搭日本生吐司風潮，研發出獨家配方「抹茶紅豆生角食」，每日限量24條，即日起在國賓麵包房開賣！主廚取台灣麵粉與日本麵粉混和，調製出濕潤、扎實又細緻的麵糰，花費20小時培養出抹茶麵種，揉出低溫熟成麵糰，裹入碩大飽滿的萬丹紅豆粒，從菌種培養到烤製完成，總共歷經72個小時。連皮都一樣濕潤的生吐司直接單吃就非常美味，單純的小麥香氣越嚼越香，而綿密紅豆恰巧粉飾了抹茶的微澀回甘。

地址：台北市中山北路二段63號1樓

電話：02-2100-2100轉2856

營業時間：9:00am - 9:00pm

【Semeur聖娜】

攜手統一集團烘焙技術總監文世成師傅推出台灣人最愛的四款麵包：「厚菠蘿」、「燒紅豆」、「卡士達」、「重奶酥」，均以中種低溫發酵技術，精準掌控時間等待保濕度與柔軟度更高的麵糰，加上統清公司原料，不僅麵糰更易成形，當天出爐或隔天當作早餐都一樣好吃，在疫情時期，更適合為全家人準備與隨時享用。

（圖片來源：LIN, Yu Quan）

「厚菠蘿」

菠蘿皮加量近30%，每一口都可以吃到酥脆菠蘿。麵包體由世界麵包大賽銀牌得主文世成師傅親自研發中種低溫發酵技術，製成保濕與柔軟度更高的麵團，現烤或回爐都一樣柔軟有彈性。

（圖片來源：LIN, Yu Quan）

「燒紅豆」

內餡採用台灣新鮮紅豆熬煮，皮餡比達到1:1將滿滿紅豆餡包起來，幸運草造型，方便口口吃得到紅豆餡與麵包，外層點綴少許芝麻，增添口感。

（圖片來源：LIN, Yu Quan）

「卡士達」

獨特熊掌造型的卡士達麵包，內餡採用瑞穗鮮乳與鮮奶油熬製香醇卡士達，每一口奶香都更濃郁滑順。

（圖片來源：LIN, Yu Quan）

「重奶酥」

香濃厚重的奶酥內餡，外表披覆上雙色的墨西哥皮，烘烤出酥脆口感，球體造型上的奶酥與墨西哥酥皮雙條紋配色更添食慾。

（圖片來源：LIN, Yu Quan）

※SILVIA SUN

（完整文章請看VOGUE.com）

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