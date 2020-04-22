寄Email、看劇竟然會增加碳足跡！6居家生活行為隱藏環境傷害

應該有不少人之前注意到，因為武漢肺炎（新冠肺炎）的關係，大家減少了搭飛機的次數，也讓碳足跡瞬間降低，當大家以為乖乖待在家就能讓世界復原的同時，卻有越來越多研究指出現代人的數位習慣也會助長氣候危機，聯合國氣候變化綱要公約（UNFCCC）就指出資訊通訊科技（ICT）領域的溫室氣體排放量佔全球總量2%，這個數字跟航空業造成的環境傷害不相上下。

其中在家最常做的「串流」就是主要元凶，不論追劇、還是聽音樂，一項研究發現2017年被播放50億次的西班牙神曲〈Despacito〉就消耗了等同5個非洲國家相加的一年電量，但目前為止，網路串流潛在的破壞力仍未被大家重視。所以BBC紀錄片《Dirty Streaming: The Internet’s Big Secret》主持人Beth Webb就向VOGUE表示：「重點是要了解網路在能源面向的運作方式，以及其在各階段如何大量消耗環境資源。」。

以下就整理出6個大多數人日常生活中也會出現的排碳行為，以及相對應的解決方法，希望大家的宅家時光，也能為地球盡份心力。

1. 寄Email

碳足跡：每封Email 0.004kg

收發Email一定是許多人日常工作中很重要的一環，但不必要的信件溝通其實無形中累積了很大的環境衝擊，根據Mike Berners-Lee教授指出，因為使用Email過程中都需要電力，一封正常的Email需花費4g的二氧化碳來生成，而大型附加檔案則會使用高達50g，雖然數字看起來可能不多，但想想每人一封，每天在全球流竄Email數量加成起來就是很可觀的數字了。

解決方法：能源公司OVO近期一項研究建議如果英國每位成人都少寄一封「感謝信」，每年將能節省約16,500公噸碳排放。

2. 看Netflix

碳足跡：1 小時節目 0.42kg

居家防疫期間，Netflix一定是大家最知心的好朋友了，但一項研究顯示每在串流平台上看一小時節目，就會生成420g的二氧化碳排放，而Netflix 2月時也公布他們的全球能源消耗在2019年增加了 84%。

解決方法：一個降低個人環境衝擊的最簡單方式就是選擇「標準畫質」，而不是用會消耗5倍能源的高畫質追劇。這邊值得一提的是，Netflix已在3月表示他們會降低歐洲的影片畫質，以減輕大眾隔離期間對網路架構造成的負擔。另外，不看的時候就把愛劇關掉，也是另一種減少碳足跡的方式

▲（圖／達志／示意圖）



3. 吃起司

碳足跡：每500g起司可高達6.75kg

大部分人都知道葷食對環境的衝擊，但乳製品的製作過程也會產生顯著的碳排放，起司就是最佳案例，每公斤起司可生成8.8kg到13.5kg的二氧化碳，比雞肉的一公斤6.9kg還要多。

解決方法：除了完全不吃外，也可改變攝取乳製品的習慣，選擇如莫扎瑞拉（mozzarella）或瑞可塔（ricotta）等密度及乳脂較低的起司種類來減少環境衝擊。

4. 買新衣

碳足跡：一件棉T 15kg；一條牛仔 33.4kg

時尚產業排放了約10%的全球溫室氣體，顯然在討論減少環境衝擊時不能不提到我們的衣服。布料製作與消費者的保養、洗衣，是服飾整體碳足跡的主要生成環節，像是一件Levi’s牛仔褲在一次壽命循環中可生成33.4kg的二氧化碳排放，棉T的數值則可達到15kg。

解決方法：斷捨離的生活趨勢，相信有不少人開始減少買新衣的次數，另外根據WRAP研究，只要延長衣物壽命9個月，就能減少該單品約20到30%的碳足跡，這表示古董或二手衣也是更具環境意識的選擇。

▲（圖／達志／示意圖）



5. 使用熱水

碳足跡：每家戶一年 875kg

節約用水並不只會省下水，由於供應、處理及使用時所需的能源，水資源的消耗也會產生高度二氧化碳的排放。River Network的一項研究估算美國碳排放總量有5%是來自水資源使用，而Energy Saving Trust的報告則指出一個家戶每年所用的熱水會生成875kg的二氧化碳。

解決方法：如果想要節約用水與能源，你可以減少沖澡時間（家戶中消耗最多水資源的活動），用30°C洗衣，根據Energy Saving Trust的數據，和較高溫度設定相比，30°C用水一年可省下高達40%用電量，並盡量善用洗衣機與洗碗機的容量。

6. 家庭垃圾

碳足跡：每家戶一年 313kg

你知道每次倒垃圾時，都會增加自己的碳足跡嗎？這是來自於生產這些物品時所需的能源，以及它們進入掩埋場與焚化爐時會造就的溫室氣體排放。

解決方法：廚餘是家庭垃圾中碳排放量最高的類別，因此千萬不要在疫情中失去理智大量囤貨，並把廚餘用作堆肥。從小就在教育的資源回收也能減少大量二氧化碳排放，特別是鋁、塑膠等材質。EPA指出，美國在2014年僅因堆肥與回收就減少了1.81億公噸的二氧化碳排放，等同於3800萬輛車的排碳數據。

看到這裡，除了驚訝自己日常微不足道的行為竟然也是傷害地球的幫兇，同時也是提醒我們，只要每個人一個小舉動，積少成多，這個地球就會變得更好。

※EMILY CHAN, WENDY CHEN

（完整文章請看VOGUE.com）

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