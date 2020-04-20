安德烈波伽利米蘭大教堂開唱　「希望之歌」為受傷的地球祝福禱告

因為全球新冠肺炎疫情擴散全球，再加上復活節即將到來，義大利米蘭市市長特別邀請男高音Andrea Bocelli安德烈波伽利在著名地標—米蘭大教堂舉辦一場沒有現場觀眾的「波伽利：希望之歌演唱會」，從義大利向全球直播，傳達愛、治癒、和希望的訊息。

有「上帝美聲」美譽的義大利男高音Andrea Bocelli安德烈波伽利，曾經五度來台演唱，在全球擁有廣大歌迷。祖國疫情嚴重，安德烈波伽利表示：「我相信大家一起禱告的力量，每一個人現在確實都需要這些力量。感謝有網路直播的幫助，讓我們能聚集世界各地的雙手一同為受傷的地球祝福禱告。」

影片開頭是米蘭的鳥瞰畫面，隨著波伽利的歌曲，鏡頭轉換到威尼斯、巴黎和倫敦等歐洲城市，曾經都是人潮的知名景點，如今空蕩蕩，發人深省。選唱的歌曲都是頌讚生命，以及人類應該謙卑並心懷感恩。

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這場歷史性的網路音樂會將由管風琴家維亞奈利（Emanuele Vianelli）伴奏，當天將表演的曲目包括〈聖母頌〉、〈聖哉馬利亞〉和〈奇異恩典〉等多首經典名曲。關於這次演唱會，米蘭市長朱塞佩薩拉（Giuseppe Sala）也表示，他很高興波伽利接受了這次的演出邀請，今年復活節對我們所有人來說將是非常不同的，我相信波伽利的嗓音將成為我們如今渴求的慰藉，能夠溫暖每個人的心靈。」

值得一題的是，波伽利的基金會Andrea Bocelli Foundation目前也已啟動募款活動，希望幫助所有義大利的醫療人員並提供所需的儀器及設備。這場充滿意義的「波伽利：希望之歌演唱會」將於台灣時間4月13日凌晨一點於波伽利官方YouTube線上直播。

※DANIEL KU

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