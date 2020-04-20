　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

安德烈波伽利米蘭大教堂開唱　「希望之歌」為受傷的地球祝福禱告

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

因為全球新冠肺炎疫情擴散全球，再加上復活節即將到來，義大利米蘭市市長特別邀請男高音Andrea Bocelli安德烈波伽利在著名地標—米蘭大教堂舉辦一場沒有現場觀眾的「波伽利：希望之歌演唱會」，從義大利向全球直播，傳達愛、治癒、和希望的訊息。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

有「上帝美聲」美譽的義大利男高音Andrea Bocelli安德烈波伽利，曾經五度來台演唱，在全球擁有廣大歌迷。祖國疫情嚴重，安德烈波伽利表示：「我相信大家一起禱告的力量，每一個人現在確實都需要這些力量。感謝有網路直播的幫助，讓我們能聚集世界各地的雙手一同為受傷的地球祝福禱告。」

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

影片開頭是米蘭的鳥瞰畫面，隨著波伽利的歌曲，鏡頭轉換到威尼斯、巴黎和倫敦等歐洲城市，曾經都是人潮的知名景點，如今空蕩蕩，發人深省。選唱的歌曲都是頌讚生命，以及人類應該謙卑並心懷感恩。

請繼續往下閱讀...

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

這場歷史性的網路音樂會將由管風琴家維亞奈利（Emanuele Vianelli）伴奏，當天將表演的曲目包括〈聖母頌〉、〈聖哉馬利亞〉和〈奇異恩典〉等多首經典名曲。關於這次演唱會，米蘭市長朱塞佩薩拉（Giuseppe Sala）也表示，他很高興波伽利接受了這次的演出邀請，今年復活節對我們所有人來說將是非常不同的，我相信波伽利的嗓音將成為我們如今渴求的慰藉，能夠溫暖每個人的心靈。」

值得一題的是，波伽利的基金會Andrea Bocelli Foundation目前也已啟動募款活動，希望幫助所有義大利的醫療人員並提供所需的儀器及設備。這場充滿意義的「波伽利：希望之歌演唱會」將於台灣時間4月13日凌晨一點於波伽利官方YouTube線上直播。

※DANIEL KU

（完整文章請看VOGUE.com

延伸閱讀

小賈斯汀Justin Bieber根本是黏妻魔人！新專輯《Changes/我的改變》隱藏的10個愛情宣言

 9m88非一夕爆紅，她從3歲開始走唱，主打歌是葉蒨文的「瀟灑走一回」

更多精彩報導，詳見《VOGUE網站》

※本文由VOGUE雜誌授權報導，未經同意禁止轉載。

ET快訊
18歲女學生教室趴睡　突遭陌生男狂砍…校方回應了
「確診海軍吃壽司」爆2危機！想到爭鮮蓋子狂抖　網曝這點更恐怖
「低溫下探14°C」時間點出爐！2地區雨最多
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

連3新增確診！圓山大飯店點燈「2字」送國人...暖心喊「永遠與你同在」

台中增列6處確診海軍足跡點　市府完成消毒幸未有人匡列為接觸者

桃園2確診足跡「完整曝光」！曾到體大、誠品、家樂福…33人居家檢疫

安德烈波伽利米蘭大教堂開唱　「希望之歌」為受傷的地球祝福禱告

大三女交換生自美返台失去嗅覺！陰陽反覆煎熬20天終過關：感謝醫護還要狂嗑小吃

黃偉哲頒發表揚狀予已故榮譽市民甘惠忠神父　感念他為台奉獻逾50年

染疫官兵曾到訪「4間家樂福」完成消毒！業者：明起恢復營業

台南載確診海軍官兵小黃找到了！全車消毒...2運將自主健康管理14天

華航宣布5/1起全體員工「減班減薪3個月」　最高減25%、每周多休1天

幸福企業「徵家庭操作員」　486先生一看笑了：請大家用力分享

Lady Gaga公開讚揚譚德塞！　「你真的是一個巨星」

廁所「詭異生物」讓她怕爆站高高 老公無奈：沒東西R...下秒被衝撞

張經義被川普怒斥「假台灣記者」 80秒回擊：用命跑新聞，問心無愧

《夫婦的世界》渣夫設計前妻遇襲　金喜愛沒在怕..提槍直衝小三聚會

全台首次！海軍確診8例在高雄　市府急封costco等7處大規模消毒

加班確認海軍疫情！周志浩累癱...　記者會上「閉眼30秒」網友超心疼

小客車遭聯結車「硬扛」推行500M 駕駛嚇瘋尖叫！遊走生死邊緣26秒

游泳教練轉職警察！執勤遇辣妹昏倒　秒實施CPR搶救...熟練手法救回一命

李敏鎬「騎白馬」到光化門相遇金高銀　問候台灣粉絲..戳到不明笑點XDD

泡澡也要湊一腳！萌汪鼻頂泡好興奮 男童傻眼...網羨：有狗有電視真爽

連3新增確診！圓山大飯店點燈「2字」送國人...暖心喊「永遠與你同在」

台中增列6處確診海軍足跡點　市府完成消毒幸未有人匡列為接觸者

桃園2確診足跡「完整曝光」！曾到體大、誠品、家樂福…33人居家檢疫

安德烈波伽利米蘭大教堂開唱　「希望之歌」為受傷的地球祝福禱告

大三女交換生自美返台失去嗅覺！陰陽反覆煎熬20天終過關：感謝醫護還要狂嗑小吃

黃偉哲頒發表揚狀予已故榮譽市民甘惠忠神父　感念他為台奉獻逾50年

染疫官兵曾到訪「4間家樂福」完成消毒！業者：明起恢復營業

台南載確診海軍官兵小黃找到了！全車消毒...2運將自主健康管理14天

華航宣布5/1起全體員工「減班減薪3個月」　最高減25%、每周多休1天

幸福企業「徵家庭操作員」　486先生一看笑了：請大家用力分享

深夜外海走私遭攔攔！漁船滿載私菸9萬包　市價750萬全數充公

連3新增確診！圓山大飯店點燈「2字」送國人...暖心喊「永遠與你同在」

滯武漢近3個月！231旅客搭上今晚類包機　即將起飛返台

台中增列6處確診海軍足跡點　市府完成消毒幸未有人匡列為接觸者

桃園2確診足跡「完整曝光」！曾到體大、誠品、家樂福…33人居家檢疫

賭王千金進軍好萊塢！「頭髮蓋一座山」梳高15公分　病態瘋狂造型曝光

林宥嘉才剛升格二寶爸...「最新身份曝光」！吸金8位數成神隊友

「年輕型腦中風」5大危險因子...愛熬夜注意！4字訣「FAST」辨別警訊

18歲女學生教室趴睡　突遭陌生男狂砍…校方回應了

18歲男疑暗戀不成闖高中校園...上課鐘響衝教室猛刺女學生　她驚喊：不認識

薄紗辣妹跨坐大腿！他春酒被肉彈洗臉　爽完5秒...超慘下場曝光

生活熱門新聞

染疫24官兵足跡　20萬人收簡訊

新北兵推　若社區感染就禁足21天

懶人包／海軍24人「完整足跡」圖表一次看

快訊／高雄公布第二波確診足跡

即／磐石艦確診8例在高雄　高市府急封costco等7處消毒

敦睦艦嘉市確診官兵足跡曝！名店嗑鍋+KTV歡唱+自強號

磐石艦24人確診12縣市趴趴走　指揮中心公佈91處公共場所活動

海軍24人染疫「遍布9縣市」！足跡一覽表曝光

海軍偷跑！高雄台南疫調出爐

沒勞保也可改領「1~3萬救助金」

快訊／確診官兵到苗栗會女友！活動軌跡曝光

即／磐石艦官兵14日下船　染疫官兵衝楠梓摩鐵！

今飆33度！周二起「連下4天」雨區曝　最低溫時間出爐

快訊／海軍1確診「設籍台北市」！已接觸者21人

更多熱門

相關新聞

4間家樂福完成消毒！業者：明日起恢復營業

4間家樂福完成消毒！業者：明日起恢復營業

海軍敦睦艦隊磐石艦爆發群聚感染，各縣市自昨晚紛紛公布染疫官兵足跡。其中，台北、桃園、台中、高雄家樂福量販店因皆有確診者到訪，自昨晚起陸續關閉4店進行消毒，稍早已完成相關工作，業者表示4門市將於明（21）日恢復營業。

《新世紀福音戰士》劇場版官宣延期

《新世紀福音戰士》劇場版官宣延期

敦睦艦有300人設籍高雄　韓國瑜籲國防部配合疫調

敦睦艦有300人設籍高雄　韓國瑜籲國防部配合疫調

新加坡單日新增1426例　累積確診破8000

新加坡單日新增1426例　累積確診破8000

台中疫調足跡再增6點！不解為何挑中一中集合

台中疫調足跡再增6點！不解為何挑中一中集合

關鍵字：

VogueTaiwan新冠肺炎安德烈波伽利

讀者迴響

發燒話題

志村健 武漢肺炎 N號房 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

即／男闖員林高中！進教室朝女學生猛捅　送醫治療中

戰鬥機「誤射飛彈」擊中官邸！副司令一家5口身亡

吉澤明步拍AV 15年「4種題材」絕對不拍

染疫24官兵足跡　20萬人收簡訊

國防部證實：磐石艦377成員有70人看診71次、5人曾發燒　

新北兵推　若社區感染就禁足21天

懶人包／海軍24人「完整足跡」圖表一次看

即／台中男持刀猛刺1女脖子

快訊／高雄公布第二波確診足跡

磐石艦確診「北市1例」足跡公布

即／磐石艦確診8例在高雄　高市府急封costco等7處消毒

雷／《鬼媽媽》大結局金泰希列清單

敦睦艦嘉市確診官兵足跡曝！名店嗑鍋+KTV歡唱+自強號

磐石艦24人確診12縣市趴趴走　指揮中心公佈91處公共場所活動

快訊／敦睦艦隊台南加1例！曾前往百貨公司

更多

最夯影音

更多
Lady Gaga公開讚揚譚德塞！　「你真的是一個巨星」

Lady Gaga公開讚揚譚德塞！　「你真的是一個巨星」
廁所「詭異生物」讓她怕爆站高高 老公無奈：沒東西R...下秒被衝撞

廁所「詭異生物」讓她怕爆站高高 老公無奈：沒東西R...下秒被衝撞

張經義被川普怒斥「假台灣記者」 80秒回擊：用命跑新聞，問心無愧

張經義被川普怒斥「假台灣記者」 80秒回擊：用命跑新聞，問心無愧

《夫婦的世界》渣夫設計前妻遇襲　金喜愛沒在怕..提槍直衝小三聚會

《夫婦的世界》渣夫設計前妻遇襲　金喜愛沒在怕..提槍直衝小三聚會

全台首次！海軍確診8例在高雄　市府急封costco等7處大規模消毒

全台首次！海軍確診8例在高雄　市府急封costco等7處大規模消毒

熱門快報

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

2020母親節禮物終極懶人包。 玩小測驗還有機會由東森新聞雲幫你寄卡片給媽咪。

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面