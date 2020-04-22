黃偉哲化身１日駕駛員登上蒸汽機關車　邀請全國鐵道迷前來台南懷舊朝聖

▲台南市長黃偉哲出席「蒸氣機關車修復完工記者會」，化身１日駕駛員登上蒸汽機關車，並邀請全國鐵道迷前來台南懷舊朝聖。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市長黃偉哲22日出席「蒸氣機關車修復完工記者會」，台南為歷史文物保存再添新品，透過為老火車頭拉皮美容，將兩部歷經二戰後期退役輾轉來到台南的蒸汽機關車DT652和CT251，以「修復不更新」的理念重現原有的模樣，同時也在修復過程中發現原始車號，經專家考證一併為其正名。





台南市長黃偉哲表示，在此嚴峻的新冠肺炎防疫期間，見證古物復活的歷史新頁，是值得讓人開心的事；今日安置於南區體育公園裡，兩部具有歷史文物價值的蒸汽機關車DT652和CT251的修復與展示，為台南又增添了一處新的文化觀光亮點，市民朋友可以就近前往觀賞懷舊1982年來到台南的古物，更是歡迎全國各地的鐵道迷前來朝聖。





擔任１日駕駛員的黃偉哲不忘溫馨提醒，「愛它，不要傷害它」；座落於體育公園展示的兩部蒸汽機關車，並未設置與人隔離的限制，所以民眾可以近距離拍照並能輕易接觸；基於台南除了市民熱愛，也是各地旅客喜愛的出遊城市之一，之前開幕不久的「河樂廣場」以及熱門景點「左鎮化石館」都有相關設施遭到破壞的情形發生，因此，黃偉哲再次提醒，希望大家可以保持社交距離，互相保護彼此，對於歷史文物亦如是，不要辜負了台南市政府與交通部鐵道局以及鐵道文化協會攜手群策群力修復的成果。





文資處表示，DT652和CT251二部機關車退役後，於1983年由台灣鐵路管理局贈予台南市政府，安置於體育公園內，2015年市府依據《文化資產保存法》審議公告兩部蒸汽機關車為「一般古物」，為保存維護並使機關車展現最佳狀態，文資處於2019年初啟動修復計畫，由專業團隊對兩部機關車進行3D雷射掃描及精確測繪後開始實質修復工作，內容包含除塵、3D掃描、除鏽防鏽、車體整修、零件組裝、噴漆防鏽等，使機關車回復到1982年停駛前之樣貌，修復作業並全程拍攝剪輯成紀實影片，為未來相同類型的古物保存修復提供最佳參考。



本次修復不僅使機關車重現風采，過程中也發現兩部機關車不為人知的歷史，例如在D512車體右側的鍋爐外衣、駕駛室天花板及煤水車右側都發現彈孔痕跡，推測是二戰後期美軍轟炸期間遭戰機機關槍掃射所造成；此外，C551在戰後台鐵編號系統中改編為CT251，修復時車身上的車號卻是CT259，經專家學者考證動輪上的原始銘刻編號及號碼牌鎖孔痕跡後，證實體育公園此部機關車真實身份確為CT251，因此本次修復後也特別為其正名，重新掛上正確的CT251車號銘牌！





為一睹古物修復再現原貌，市議員穎艾達利、盧崑福、林美燕、蔡淑惠、蔡旺詮、蔡筱薇、沈震東、沈家鳳、周麗津、李啟維和呂維胤等貴賓亦一同出席參與活動。

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