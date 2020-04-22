林佳龍親自傾聽觀光、運輸業者心聲　黃偉哲籲業者踴躍交流紓困

▲台南市長黃偉哲、交通部長林佳龍傾聽業者心聲。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

新冠肺炎疫情衝擊觀光及運輸產業，立法院交通委員會22日偕同交通部到台南視察，台南市長黃偉哲則在同一時間召開紓困計畫說明座談會，與運輸及觀光業者交流意見，交通部長林佳龍也出席，台南市交通局、觀光旅遊局向中央爭取經費，紓困台南的運輸、觀光產業，讓業者因疫情所受之衝擊得以緩解。



座談會由立法院交通委員會林俊憲委員率隊，交通部長林佳龍及其部屬單位觀光局代理局長張錫聰、公路總局長陳彥伯等人與會，另有台南市觀光業及運輸業相關業者、團體約80人出席共同表達紓困需求，市議員沈震東、蔡筱薇、沈家鳳、李啟維、呂維胤、蔡旺詮也到場關心業者狀況。





黃偉哲表示，台南可以說是觀旅的模範生，許多業者都很努力為城市行銷，提供旅客最好的服務，但現今碰上疫情困難，即便是模範生也需要政府幫忙，很感謝林俊憲委員能夠安排林佳龍部長來傾聽大家的心聲，中央政府、地方政府及民間多方交流、攜手抗疫，能夠對真正的經營有幫助。





林佳龍表示，非常感謝林俊憲委員反映基層需求，讓交通部聽見業者心聲，林部長也回應業者，細胞簡訊會串連1968 APP系統及中華電信，多重交集讓發送訊息範圍更精準，避免誤傷旅館業者；緊接著五一勞動節大家切記要保持社交距離、做好衛生習慣，假期過後讓抗疫更有信心，進而在紓困後對旅遊、運輸產業後續振興；牌照、燃料減稅及薪資補貼方面都已受理各運輸業者的申請，其中短租小客車的部分會再做研究，基本上都放寬盡量來協助。





交通局長王銘德表示，感謝中央針對運輸業推動許多紓困措施如：人才轉型培訓補助、計程車業者油料補貼、防疫物資費用補貼、業者融資展延利息補貼等，交通局也作為窗口，協助業者申請相關紓困經費，並負責大眾運輸業的防疫物資如酒精、口罩的調配，在防疫工作上建立良好合作默契。



此外，大台南公車受到疫情影響運量較去年同期下降約2成，但基於提供市民運輸服務，除了「小港快線」配合高雄機場國際線停航暫停營運之外，所有路線均維持正常行駛，並無減班，故可預期虧損補貼的規模將會擴大，交通局希望交通部能重視以專案補助方式補貼防疫期間的營運虧損。

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