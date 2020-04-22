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南紡購物中心全力打造安心消費環境　黃偉哲親赴商場為全館人員打氣

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▲台南市長黃偉哲前往南紡購物中心視察打氣，並至五樓Mo-Mo-Paradise壽喜燒關心餐廳的消毒清潔狀況，相信全館的防疫措施能讓消費者放心消費購物。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市長黃偉哲前往南紡購物中心視察打氣，並至五樓Mo-Mo-Paradise壽喜燒關心餐廳的消毒清潔狀況，相信全館的防疫措施能讓消費者放心消費購物。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

為了提供消費者一個安心的購物環境，南紡購物中心除了平時就戮力落實各項防疫作業外，也全館封館１天全面消毒，台南市長黃偉哲22日上午11時許，前往南紡購物中心視察打氣，並至五樓Mo-Mo-Paradise壽喜燒關心餐廳的消毒清潔狀況，本館也將持續為各項防疫工作盡力，讓每位顧客都能安心購物及用餐。

▲台南市長黃偉哲前往南紡購物中心視察打氣，並至五樓Mo-Mo-Paradise壽喜燒關心餐廳的消毒清潔狀況，相信全館的防疫措施能讓消費者放心消費購物。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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22日上午11時，台南市市長黃偉哲親自前往南紡購物中心關心館內防疫狀況，到訪本館後，除了有紅外線熱像儀及保全持額溫槍為其量測體溫外，黃偉哲市長更使用了該館正門口的酒精消毒器清潔雙手，入館後沿途仍不忘為購物中心人員鼓勵打氣，並前往五樓Mo-Mo-Paradise壽喜燒實地了解店內狀況，同時也和購物中心總經理廖孟省於店內用餐，相信全館的防疫措施能讓消費者放心購物。

▲台南市長黃偉哲前往南紡購物中心視察打氣，並至五樓Mo-Mo-Paradise壽喜燒關心餐廳的消毒清潔狀況，相信全館的防疫措施能讓消費者放心消費購物。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲表示，來到南紡購物中心，一方面感謝他們為防疫所作的努力，一方面也是走一趟當初確診者，他來走走的路徑，其實他走的路線很單純，從一樓門口進來以後，就直接搭電梯，然後就到餐廳用餐，用完餐就直接走了，他並沒有趴趴走到處逛，但是即便是路線單純，南紡購物中心他們還是用最高規格的方式全館封館消毒一天，沒有營業，展現超前部署的高規格防疫，讓人家感覺很欣慰。但是經過防疫（消毒）之後，相信這個地方就是一個開放的、安全的消費環境，歡迎大家可以一起來消費。

▲台南市長黃偉哲前往南紡購物中心視察打氣，並至五樓Mo-Mo-Paradise壽喜燒關心餐廳的消毒清潔狀況，相信全館的防疫措施能讓消費者放心消費購物。（圖／記者林悅翻攝，下同）

南紡購物中心全力配合台南市政府防疫措施，20日全館休館一天，除了有台南市環保局派員前來進行消毒作業外，該館也與專業消毒團隊合作進行全館消毒工作，作業時使用符合政府規定的防疫等級TIMSEN消毒劑，針對本館各樓層、店櫃、走道、廁所以至扶手、門把及按鍵等，每個空間及細節皆完成徹底的消毒工作。

為落實防疫作業，南紡購物中心於2月時便已展開「南紡安心 顧客安心」防疫措施，除了在各大入口處架設紅外線熱像儀外，更有保全手持額溫槍協助量測入館顧客的體溫，全體員工出入館內時也須量測體溫，做好健康自主管理。

全館除了對公共區域加強消毒外，也針對手扶梯、出風口、館內店櫃及停車場定時進行空噴消毒作業。美食街客席及餐廳也在排隊動線貼上「保持社交距離」的警語，同時出入口、服務台及各樓層共設置了35個酒精消毒機，要讓顧客輕鬆完成防護基本功，希望透過全方面的防疫措施，盡力為消費者打造一個安心購物環境。

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