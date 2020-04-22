確診破萬例！新加坡爆珍奶排隊潮　一杯至少等30分鐘

▲新加坡多處外籍移工宿舍發生新冠肺炎群聚感染，許多宿舍被列為隔離區。（圖／路透社）

記者楊庭蒝／綜合報導

新加坡各地的珍珠奶茶專賣店在21日晚間突然湧現排隊人潮，為了喝一杯珍珠奶茶至少要等上半小時的時間。這是因為新加坡政府為了減緩疫情擴大的速度，由貿易和工業部（MTI）在21日宣布，從晚間11點59分後，所有的手搖飲料店、甜點店和理髮廳都必須停止營業，直到5月4日為止。

根據《海峽時報》時報報導，一位外送員表示，為了等待2張飲料訂單，平時只需要等待5分鐘就可以從店家手上拿到珍珠奶茶，卻因為湧現的排隊人潮要等上25分鐘以上。他也擔心如果飲料店被迫暫時關閉，會影響到收入，「我的訂單中約有50％來自飲料店，今天從下午5點開始，每個小時至少會收到至少2張飲料的訂單，但政府這個措施對我產生很大的影響。」

singaporeans are fucking crazy for bubble tea (the last day before all bubble tea shops are closed) pic.twitter.com/3pSeHqxt5q — ㅤ (@FLESHMECHANlC) April 21, 2020

貿易和工業部指出，包括販賣泡沫紅茶、果汁、咖啡店、零食等產品的商店，都必須暫時關閉，將由中央廚房或是獲得授權的生產線來接替供應零售，另外，從22日起，所有超市和商場的入口處，都必須實施體溫測量，並最大程度避免顧客與員工間的接觸。

新加坡疫情持續升溫中，新加坡衛生部（MOH）在22日宣布，新增1,016起新冠肺炎的確診病例，累積病例正式破萬例來到1萬141例，其中留宿的外籍移工感染人及未知感染源的病例也不斷增加中。