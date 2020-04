確診破萬例！新加坡爆珍奶排隊潮　一杯至少等30分鐘

▲新加坡多處外籍移工宿舍發生新冠肺炎群聚感染,許多宿舍被列為隔離區。(圖/路透社)

記者楊庭蒝/綜合報導

新加坡各地的珍珠奶茶專賣店在21日晚間突然湧現排隊人潮,為了喝一杯珍珠奶茶至少要等上半小時的時間。這是因為新加坡政府為了減緩疫情擴大的速度,由貿易和工業部(MTI)在21日宣布,從晚間11點59分後,所有的手搖飲料店、甜點店和理髮廳都必須停止營業,直到5月4日為止。

根據《海峽時報》時報報導,一位外送員表示,為了等待2張飲料訂單,平時只需要等待5分鐘就可以從店家手上拿到珍珠奶茶,卻因為湧現的排隊人潮要等上25分鐘以上。他也擔心如果飲料店被迫暫時關閉,會影響到收入,「我的訂單中約有50%來自飲料店,今天從下午5點開始,每個小時至少會收到至少2張飲料的訂單,但政府這個措施對我產生很大的影響。」

singaporeans are fucking crazy for bubble tea (the last day before all bubble tea shops are closed) pic.twitter.com/3pSeHqxt5q