▲ 新北防疫也要拚市政，瑞芳行動治理首次「視訊」里長座談。（圖／新北市民政局提供）

記者郭世賢／新北報導

防疫也要拚市政！2020年1月13日起再度啟動的行動治理列車，鑑於新冠肺炎疫情蔓延，22日首度以「視訊」方式與瑞芳區34位里長面對面座談，並針對當地道路拓寬及附屬設施改善、電桿地下化案、路面地磚改善、市容整治綠美化、推動觀光旅遊產業、藝文觀光展覽櫥窗設置評估等提案，與里長充分討論。

侯友宜表示，瑞芳的金、九地區為國際級觀光景點，22日會議有關里長關心的金瓜石金光路段道路拓寬，還有九份老街花崗石地磚改善等問題，都會研擬適當改善方案，有利觀光旅遊產業的推動。同時也向全體里長及里幹事等一線防疫人員全力投入本市居家檢疫工作表達感謝，共同為防疫把關。

其中，針對金瓜石地區城鄉風貌整體城鄉規劃以提升觀光發展議題，配合城鄉局訂定之開發許可，工務局表示，對於老舊建物主要構造未過半之修繕，可依修繕辦法向本局申請備查；但後續仍應申請開發許可及辦理土地變更編定，以解決現況土地使用分區限制事項，始得依建築法相關規定向工務局申請建築執照。



民政局長柯慶忠表示，首次里長視訊座談會使用的是思科（Cisco）系統，參與會議者必須有專屬會議號碼才能登入，並透過政府專屬網路進行傳輸資料，減少資安疑慮。會議中，各局處首長及里長與工作同仁也全程戴上口罩，彼此座位並錯開1.5公尺，且保持空氣流通。

柯慶忠說，2019年度瑞芳區行動治理列管案件68案，已解列62案，完成率高達91%。今日的各項提案將請研考會持續追蹤及管考，儘速改善里長建議之基層建設，落實行動治理，解決市民需求。

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