為教室「戴口罩」　萬泰科技贈雲林縣國中小冷氣科技抗菌濾網

▲萬泰科技提供冷氣科技濾網給雲林縣國中小教室使用，僅需安裝在既有的空氣循環設備上就可提升空氣過濾效能，如同室內的口罩一樣，保護學童健康。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

萬泰科技股份有限公司捐贈雲林縣全縣國中小冷氣科技濾網，21日上午由雲林縣長張麗善對外宣布並感謝其善舉，安定國小學童於記者會現場表演節令鼓演出，以旋律代替言語，致上最深的歡迎及謝意。

雲嘉南ＰＭ2.5居全台前三名，據空汙監測資料顯示，雲林空汙以崙背、麥寮、二崙較為嚴重，六輕和縣府在這兩個地區設有全天候監測站，面臨新冠肺炎疫情流行期間，PM2.5對身體的危害最先傷及呼吸道而呼吸道亦與肺炎息息相關。

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萬泰科技股份有限公司研發「奈米銀銅鈦（ACT）」高效廣域可消滅病菌的專利技術「能在5分鐘之內快速消滅細菌」，萬泰ACT抑菌空氣濾網將抑菌銀銅鈦材料導入濾網產業，適用於99%公共空間冷氣濾網，減少群聚感染的風險。

▲萬泰科技提供冷氣科技濾網給雲林縣國中小教室使用，僅需安裝在既有的空氣循環設備上就可提升空氣過濾效能，如同室內的口罩一樣，保護學童健康。（圖／記者蔡佩旻攝）

萬泰科技公司董事長張銘烈表示，感佩張縣長及縣府用心為學生打造更為舒適的學習環境，希望也能為雲林教育環境盡一份心力，提供冷氣科技濾網給雲林縣國中小教室使用，僅需安裝在既有的空氣循環設備上就可提升空氣過濾效能，如同室內的口罩一樣，多一層防護多一層安心，為守護雲林縣的中小學童盡一份心力。

雲林縣長張麗善表示，教育是國家百年大業，不論是教育軟實力的提升，或是學校硬體設備的改善，都是她相當重視的執行方針，縣府於全縣國中小教室建置冷氣設備，若能加入冷氣科技濾網，教室中的空氣品質定能有更大幅度的改善。

張麗善說，雲林縣的教育著實需要更多像張董事長的個人或團體共襄盛舉。感謝張董事長的熱心公益，讓雲林縣的孩子在使用冷氣時能有清新好空氣。

▲萬泰科技提供冷氣科技濾網給雲林縣國中小教室使用，僅需安裝在既有的空氣循環設備上就可提升空氣過濾效能，如同室內的口罩一樣，保護學童健康。（圖／記者蔡佩旻攝）

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