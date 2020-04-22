觀光局群聚事件落幕！接待高官兒染疫　「小職員與5歲兒」出院

▲觀光局局長周永暉日前下台。（圖／記者黃克翔攝）



記者李宜秦／台北報導

交通部觀光局日前爆出公務員與其5歲兒子，因接待高官兒子遭感染新冠肺炎一事，引發軒然大波，為此觀光局長周永暉、主秘林坤源紛紛下台。觀光局代理局長張錫聰證實，染疫的公務員與5歲童已在今早出院，觀光局也已針對接待程序制訂SOP，若因公務需要接待，必須在3天前提出申請，否則予以懲處。

觀光局這起群聚事件，包含觀光局高官、觀光局高官之子（案277）、觀光局派駐機場旅服中心同仁（案269）以及其主任，事件起頭就是該官員指派下屬單位接待其從菲律賓宿霧返國的兒子，導致案269染疫，進而使案269的5歲兒子也被感染。

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張錫聰表示，案269與其兒子已在今天上午出院，兩人是住在同一區的隔離病房內，因此一起出院。針對機場接待一事，觀光局也已制定相關SOP。張錫聰表示，由於旅客服務中心主要業務應是接待服務來台旅客，偶爾會協助觀光公務接待，但過去沒有相關規定，因此這次特別制定SOP。

張錫聰表示，未來若旅服中心需要接待相關旅客，目的必須是為了觀光、公務、外交、國際推廣等交流為原則，並須在接待日前3天申請，若是緊急事件則必須先通報觀光局核准，若是擅自接待，將違反公務員服務法，會視情況予以懲處。