投書《外交家》向世衛喊話　陳時中：台灣有能力做對世界有用的事

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／中央流行疫情指揮中心提供）

記者蔡玟君／台北報導

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中近日投書《外交家》，表示病毒不分國界，世衛應向台灣敞開大門。對於選擇這個時間點投書，陳時中今（22日）在記者會中表示，藉由投書到世界主要媒體，希望可以幫台灣發聲，「讓世界知道台灣有能力做對世界有用的事。」

請繼續往下閱讀...

陳時中表示，在5月17日衛生大會前這段時間，會利用世界關注與新聞關注度，投書到世界主要媒體，「借此讓世界知道台灣願意參與國際社會，台灣也有這個能力做對世界有用的事，台灣也需要參加這樣的國際組織，增強對世界新知分享，有助於台灣防疫能力增強。」

▲指揮中心呼籲民眾外出還是要戴口罩。（圖／記者湯興漢攝）

陳時中日前投書國際英文時事雜誌《外交家》（The Diplomat），呼籲世界衛生組織（WHO）與相關人士認同台灣在公衛、疾病防治等領域對國際社會的長期貢獻，並讓台灣參加世衛及其相關會議、機制與活動。

文中指出，如果確保世界各地人們儘可能獲得最高水平健康真的是世衛使命，「那世衛需要台灣，就如同台灣需要世衛」。但很不幸，世衛長期因為政治因素排除台灣，使台灣享譽盛名的公衛經驗、衛生體制、國民健康保險體系、快速篩檢能力及抗武漢肺炎疫苗及藥物研發成果無法與世界分享。

陳時中表示，盼疫情舒緩後，世衛能深刻認知到傳染病不分國界，且沒有任何國家該被排除在外，否則將造成全球衛生安全一大缺口。他呼籲，世衛應該承認台灣長期貢獻，並接納台灣，如同聯合國2030年永續發展目標的標語所指「沒有人該被拋下」。