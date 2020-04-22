影／「軍中隱匿文化會害死大家」　江啟臣爆：小兵發燒被竄改體溫

記者楊蕓／台北報導

國民黨立委江啟臣22日在立法院外交及國防委員會質詢時，表示辦公室接獲爆料，有基層士兵回營時，明明有發燒，多次量體溫都超過38度，卻被衛兵竄改體溫，讓他入營。

▲國民黨立委江啟臣。（資料照／記者林敬旻攝）

敦睦艦隊爆發新冠肺炎疫情，國防部22日到立法院外交及國防委員會備詢。國民黨立委江啟臣質詢時爆料，前幾天他的辦公室接到電話，有一個小兵放假回營，明明發燒，自己量體溫是38度多，可是到營隊大門，衛兵一直幫他量體溫，根據爆料者指出，他明明有發燒，卻被竄改體溫，直接讓他進去，這就是軍中文化，「當過兵都知道軍中文化，可是軍中的隱匿文化會害死大家。」

江啟臣強調，美國羅斯福號、法國戴高樂號都發生疫情群聚感染，因此絕對不能有漏洞，「三艘450的人作戰部隊，十倍就是4500人，不要以為不會，美國就是這樣，不然紐約怎麼失守的？從幾百、幾千到現在幾萬，現在死掉十幾萬人，受感染百萬人，破口一開後面很難想像。」

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