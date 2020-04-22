下船沒量體溫！蔣萬安質疑敦睦艦「沒照規定走」：一定徹查、嚴懲

▲立法委員蔣萬安針對敦睦艦隊磐石艦官兵染疫的狀況提問。（圖／記者湯興漢攝）

記者簡仲豪／台北報導

敦睦艦隊磐石艦爆新冠肺炎群聚疫情後，已累積27人染疫。對此，立法委員蔣萬安就曾表示，「接下來誰該負責，一定徹查、嚴懲」。今(22)日早在立法院舉行的社會福利及衛生環境委員會第15次全體委員會議中，蔣萬安再次針對敦睦艦隊磐石艦官兵染疫的狀況提問，並希望衛福部次長蘇麗瓊能幫忙轉達給部長以及流行疫情指揮中心。

蔣萬安在會議上表示，外界對於這次船艦出發和過程有很多疑點，最主要是回來之後，為什麼沒有依照疫情指揮中心發佈的船艦或飛機出國回來的標準去作業，包含返國後的原船14天的檢疫。他指出，依規定出海的船艦若沒有靠岸30天，返國後確實不需要14天的原船檢疫，但需要事前申請，國防部在這次事件中，是否有先填寫表單並提出申請，大家非常疑惑。

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▲蔣萬安列出敦睦艦隊等疑問在立法院質詢。（圖／截自國會頻道）

蔣萬安也指出，不論是寶瓶星號還是鑽石公主號，當時都有遵守檢疫、下船量測體溫等，那為什麼敦睦艦隊可以排除在法律之外。

對此蘇麗瓊則表示，這次的事件是由指揮中心全盤來說明，可能沒有辦法精準的回答，但能針對委員的意見向上轉達。