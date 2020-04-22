高雄市議會臨時會喊卡　綠營氣炸：韓國瑜「真見笑」當市長只會開直播



▲市議會臨時會取消後民進黨開記者會 。（圖／記者洪靖宜攝）

記者洪靖宜、洪正達／高雄報導

高雄市議會22日舉行第3次臨時會，由於敦睦艦隊新冠肺炎疫情吃緊，為避免社區群聚感染風險，國民黨籍議員曾俊傑建議不召開臨時會，並視疫情和緩後舉行定期大會議會經表決以32票同意不召開臨時會，市議員陳致中批真的是非常「見笑」(台語，指丟臉)，不過，國民黨團也出面解釋，總指揮官現在應坐鎮防疫，而不是綁在議會作報告。

對於高雄市議會第3屆第3次臨時會最後決議取消，民進黨用退場抗議方式來表達不滿，事後也召開記者會，高雄市議員陳致中表示：「有太問題要請教韓市長，他竟然用這種落跑方式，真的是非常「見笑」(台語，指丟臉)，因此退席抗議，表達不滿，臨時會定期會都不敢開，議員不能質詢請教都不行，國民黨說開直播，設市長幹嘛，就在家開直播就好。」

▲高市議員黃捷 。（圖／記者洪靖宜攝）

民進黨市議員林智鴻說：「監督跟防疫同等重要，9人疑似確診但最後都是陰性，哪個縣市首長有向他一樣擅自公布可能病例，案例公佈都要遵循中央，韓國瑜面片發布，涉嫌違反散播不實疫情謠言之疑。他也批韓國瑜像個媽寶躲在國民黨後面，非常丟臉。」；時代力量議員黃捷說：「難道要等到6月6日市民請他直接走他才甘願，趕快讓定期會召開，至少到6月6日前你都有義務到議會來備詢。」





▲臨時會取消後國民黨召開記者會 。（圖／記者洪正達攝）

不過，國民黨團也出面解釋，總召曾俊傑表示，本來大會就決議視疫情決定是否開會，因爲艦隊事件而疫情嚴重，為保護大家安全所以決議才不開臨時會，國民黨議員陳美雅認為：「總指揮官現在應坐鎮防疫，保障高雄市民健康才是重點，而不是綁在議會作報告，是要指揮防疫工作才對。」黃紹庭也呼籲：「現在的戰場是在艦隊、不是在議會。」

副議長陸淑美在會後表示，議會將於明(23)日召開程序委員會議，決定第3次定期大會舉行日期及相關日程。

時間對我們來說完全沒用！

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