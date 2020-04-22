LIVE／艦隊疫情擴大...韓國瑜不進議會了！　藍綠爆激烈口角衝突

記者洪靖宜、洪正達／高雄報導

高雄市議會22日召開第3屆第3次臨時會，會議中一開始先決定議事日程表，市長韓國瑜也得到場做專案報告，原本高雄市疫情尚稱穩定，但近日因爆發敦睦艦隊磐石艦群聚感染，在疫情升溫狀況下，國民黨議員擬提臨時動議休會，等到疫情穩定連同定期會召開，藍綠甲級動員，勢必有一番攻防和角力，《ETtoday新聞雲》全程直播。

高雄市議會22日召開第3屆第3次臨時會，為期3天，高雄市長韓國瑜及相關局處首長，到議會報告因應新冠肺炎相關防治情形，以及產業紓困振興暨提昇觀光旅遊相關政策的專案報告，臨時會第一個議程會先審議議事日程，議員可提臨時動議延後或取消臨時會，國民黨黨團有意提案，鑑於目前疫情嚴峻，取消臨時會，等疫情穩定後直接召開定期大會。不過民進黨團持相反意見，民進黨高雄市議員陳致中也質疑：「請韓市長到議會居然有這麼困難嗎？」，但最後結果如何，仍須經由全體議員表決。

▲韓國瑜不進議會備詢。（圖／資料照）

高雄市議會表示，進入議會不僅要過酒精消毒、紅外線體溫量測、實名登記等「三關」，臨時會期間，議會關閉後門，統一由大門進出，議事廳則一律由前門進出，兩旁側門嚴格加強管制，除議員、列席官員、議事人員、協助播放議員質詢簡報之助理外，其餘人員不得進入議事廳。此外，議會3樓旁聽席為密閉空間，通風不佳，座位間隔距離太小，傳播風險高，臨時會期間亦暫停開放旁聽。