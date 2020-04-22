快訊／高市議會臨時會取消！韓國瑜「200多天不用報告」就下課　綠議員暴怒

記者洪靖宜、洪正達／高雄報導

高雄市議會22日召開第3屆第3次臨時會，會議中一開始先決定議事日程表，並由市長韓國瑜也得到場做專案報告，原本高雄市疫情尚稱穩定，但近日因爆發敦睦艦隊磐石艦群聚感染，在疫情升溫狀況下，國民黨議員擬提臨時動議休會，等到疫情穩定連同定期會召開，經藍綠議員一番攻防和角力，最後宣布取消，而韓國瑜到議會沒報告，就可離開。

▲高雄市議會22日臨時會 。（圖／記者洪正達攝）

高雄市議會22日召開第3屆第3次臨時會，為期3天，高雄市長韓國瑜及相關局處首長，到議會報告因應新冠肺炎相關防治情形，以及產業紓困振興暨提昇觀光旅遊相關政策的專案報告，臨時會第一個議程會先決定議事日程表，議員可提臨時動議延後或取消臨時會，國民黨黨團有意提案，鑑於目前疫情嚴峻，取消臨時會，等疫情穩定後直接召開定期大會。國民黨總召曾俊傑認為確診者高雄跑透透，建議不開臨時會，請首長直播或開記者會向市民說明，國民黨員覆議，陸淑美宣布投票時，民進黨則表達不滿。

不過民進黨團持相反意見，民進黨黨團總召韓賜村表示，28個議員連署好不容易要開會，卻草草說要取消，聽市長針對疫情做最好防範，市民都在等待市府做紓困專案報告，立院開會都做好防疫措施，議會也能效仿，市民權益不重要嗎，臨時會草草幾句話，就要結束掉，對市民如何交代，要求議程能如期招開。

無黨籍朱信強表示，先討論定期會何時開，取消臨時會，包含市府因應紓困讓市府召開記者會；時代力量林于凱，議員到場首長沒有到場，既然議員連署就不能預設立場，紓困方案執行但市民都不太了解詳細補助方法，等到定期大會很多市民都已經忍不住，這3天不長，希望市府報告相關報告，議員有意見馬上提出，才能及時因應，臨時會應該如期召開。

民進黨團則不滿提出抗議，有人敲桌，眾多民進黨議員氣而離席，大喊「太離譜了！」，但最後經由全體議員表決，贊成有32位，反對有2位，藍營挾人數優勢最後宣布會議結束，而韓國瑜現身議會但還是沒進到議會廳，就可離開。