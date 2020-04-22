Google Shopping下週起開始免費刊登商品！　全球商家都受惠

▲Google購物下週起免費為商家刊登商品。（圖／取自9TO5Google）

記者謝仁傑／綜合報導

新冠病毒（COVID-19）疫情的爆發席捲全球，且影響美國特別重大，同時也使線上購物較以往都更加重要。Google 在21日宣佈，企業未來可免費在 Google Shopping 上刊登產品，使在線零售商可在疫情期間與消費者建立更好的聯繫，預計將在4月27日開始實施，並且未來幾個月內，全球各地的商家都可受惠。

據《9TO5Google》報導，Google 還宣佈，Google Shopping 上的搜索標籤將主要由免費產品所組成，即便零售商沒有在 Google 上做廣告，消費者也可以透過 Google 搜索更容易發現擁有基本商品的零售商。

對於線上零售商而言，未來每天都會有數百萬人可以透過免費服務進入 Google 消費，以滿足他們的購物需求；對於消費者而言，意味著可以透過 Google Shopping 的標籤找到來自更多商店的產品；對於廣告客戶而言，現在可以使用免費列表來擴大付費廣告系列。

Google 商務總裁 Bill Ready 表示，Google 一直在推動通過 Google Shopping 免費服務，而疫情影響加速了這項發展。Google 還與 PayPal 合作，PayPal 允許商家連結帳戶，有助於加快註冊流程。



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