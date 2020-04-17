驚見老公藏「性愛工具」：一起3P！小三還爽讚「屁屁有彈性～」　正宮崩潰

▲人夫偷吃還狂傳親密訊息，正宮驚見怒告。（圖／取自免費圖庫Pakutaso）

記者戴若涵／嘉義報導

嘉義一名人夫阿宏（化名）因工作關係認識另名女子小乃（化名），孰料，2人日久生情，狂傳親密訊息，內容包括，「我不是已經吸過來了」、「屁屁真有彈性」等語，還一起進入摩鐵。正宮意外發現2人的對話後，決定提告求償。法院審理後，判小乃應賠償正宮30萬元，可上訴。

正宮主張，與阿宏1997年6月結婚，婚後生了3個小孩，還曾經獲頒「家庭楷模」表揚，孰料，阿宏2014年開始與經營工廠的小乃有業務上往來，2018年陸續用通訊軟體傳訊調情，內容包括，「我不是已經吸過來了！怎麼還會喉嚨痛！」、「X總的屁屁～真有彈性」、「甜蜜蜜」、「明天若要餵食要早點過來」，還有不少拍打屁股、親吻、愛心等貼圖。

除此之外，正宮表示，小乃2019年1月18日還與阿宏在運動公園會面，在路邊用餐後，還上山看夜景，最後進入汽車旅館度過謎樣的3小時才開車離開。而她是在2019年5月25日透過手機驚見小乃曾傳訊，「一顆真心被你赤祼祼的給切碎了…」、「我只是你的情愛工具」、「一起3P」、「我的人是有愛才有性」、「3P就是把我當成了你性愛的工具不是嗎？」、「最後一次拜託你把所有的簡訊刪除了吧！還有截圖也刪除了！不然只要你的一個不小心~我會死無葬身之地，拜託你了！」

▲正宮指控，小三跟老公在路邊用餐。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

壓垮正宮的最後一根稻草是2019年7月23日，她聯絡不上阿宏決定到小乃工作的地方詢問，果然見到阿宏與小乃在工廠內獨處，她要求丈夫做一個選擇，沒想到阿宏竟表示，「我要照顧小乃一輩子」，並同意給正宮500萬做為離婚條件，2個月後小乃又打電話向她嗆聲，「我跟阿宏的事情不怕讓大家知道」，又揚言「每天找妳泡茶」，逼得她提告求償精神撫慰金120萬元。

小乃挨告後辯稱，2人之間的對話是「玩笑話」，另外，她晚上9時30分需要到補習班接小孩下課，怎麼可能跟阿宏去汽車旅館，怒控正宮汙衊，並表示正宮提出的訊息截圖上隱約有「GOOGLE翻譯」等字，恐有變造、偽造的可能。

至於在工廠被正宮目擊與阿宏獨處，她則稱「是午休時間阿宏問我要不要吃便當，我沒有多想就答應了」，自己是無端遭受牽連，也感到相當無奈，協議離婚這部分她則全不知情，打電話嗆聲的原因是正宮對外散播不實謠言，又故意在她要去接小孩下課時，用車輛擋住工廠出入口。

但嘉義地方法院勘驗各項事證後，認為小乃侵害了正宮的配偶權，悖於善良風俗，判她應給付正宮30萬元，全案仍可上訴。

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