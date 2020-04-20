妻摩鐵激戰小王…狂讚：身上都是你的香水味！人夫見「細節敘述」訊息崩潰了

▲人夫抓包妻子外遇小王，不但到汽車旅館開房，還會傳「身上都是你的味道、我的體香味、香水味...」等露骨訊息。（示意圖／取自免費圖庫pakutaso）

記者陳羿妏／彰化報導

彰化一名顏姓人夫無意間發現妻子外遇，妻子與洪姓小王不但一起到汽車旅館開房間，2人還時常互傳「很喜歡妳吻我每個地方」、「身上都是你的味道、我的體香味、香水味...」等多句露骨訊息，顏男精神受到嚴重打擊，決定提告顏男妨害婚姻，並求償100萬元。

顏男指控，妻子與洪男分別於2019年6月15日及17日到彰化汽車旅館「激戰」，2人對話內容中，字句都在描述性行為的過程，「其實妳吻我全身，讓我受不了」、「喜歡妳吻我每個地方」、「親那最害羞，下面，那是我第一次親那裡說....」、「身上都是你的味道，我的體香味、香水味」、「我現在很幸福喔，很怕我太快，你沒性福到，我也愛你」。

洪男先前才因妨害婚姻，遭彰化地院依相姦罪判3個月，得易科罰金，他認為該刑事案件仍上訴中，對於指控否認，辯稱與顏妻的對話為純聊天，並無實際去做，因此不同意顏男的「賠償請求」，還堅稱顏妻說謊，自己有新證據要推翻。

不過法官認為，洪男事後有主動與顏男坦承「曾與其妻上床2次」，但當庭又辯稱顏妻說謊，還堅稱沒發生關係，說詞前後反覆，不採信洪的說詞，另外洪男有刑事判決在案，因此彰化地院最終認定顏男主張，審酌後判洪男賠24萬元為適當，全案仍可上訴。

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