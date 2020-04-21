台南增1海軍確診！市府公布足跡「9地點1莒光號」…曾赴成大、南紡夢時代

▲台南市個案活動史。（圖／記者鄧木卿攝）
記者林悅、戴若涵／台南報導
新冠肺炎疫情全球警戒！海軍敦睦艦隊共累積27名官兵確診，台南市政府21日下午表示，「新增敦睦遠訓艦隊確診個案一名」，並公布確診者14日至18日的足跡，包括「9地點1莒光號」。
4月14日
11:30-11:40至左營基地營區附近萊爾富商店短暫停留；
4月15日
13:30-15:10於左營軍港搭乘接駁遊覽車至新左營；
15:10-15:40再搭乘莒光號至台南火車站，出站後搭計程車返家；
19:00-19:30中西區劉家汕頭意麵用餐，
19:30-20:10中西區家鄉八寶冰飲食；
4月16日
16:20-18:30永華運動中心(啞鈴區、跑步機區)；
19:30-20:10北區黎明鐵板燒用餐；
4月17日
12:30-14:30至南紡夢時代MOMO壽喜燒（和嘉義市病例同飯局）
14:30-19:00成功大學光復校區籃球場；
4月18日
11:30至台南公園集合返檢疫所；
12:30-12:40至台南轉運站全家便利商店購物；
15:30-15:40至台南轉運站如廁；
18:55-19:10 搭乘本市防疫計程車就醫。
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