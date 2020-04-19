科技總座夫炸綠光！妻偷吃已婚教授…甜傳：隨時想抱你～ 　他心碎錄音提告

▲科技總座發現妻子與大學教授有染，蒐證提告獲賠30萬元。（示意圖／取自視覺中國CFP）

記者陳羿妏／台北報導

吳姓科技公司總經理與妻子結婚20年，卻無意間發現妻子與已婚洪姓大學教授有染，不但會互傳「隨時都想抱你」、「永遠都愛你」等曖昧訊息，兩人甚至曾懷有孩子又拿掉，讓他決定偷偷蒐證提告洪男及妻子，並求償300萬元。刑事部分因檢方認定無證據證明通姦，處分不起訴，民事部分則判連帶賠30萬為適當。

吳男主張，妻子與洪男於2010年至2014年期間搭上，每個月都有1、2次性行為，時常打電話、互傳甜蜜訊息表達愛意，此外妻子甚至曾傳訊給洪男「婚前婚後還為了你拿掉小孩，證明我們有真愛」，吳男也回傳「你難道不需要再回到那個家庭嗎？你一直跟我聯絡這樣子對他好嗎？」，這樣通姦的行為讓吳男心碎，決定錄音蒐證，除了提告他們通姦，另求償300萬元。

洪男辯稱，吳男蒐證行為是違法的，即便電話錄音內容大致相符，但那不是他與吳妻的對話，另外他主張吳妻精神狀態不佳，才會發送那些簡訊及撥打電話，吳男的錄音檔不足以證明兩人之間有逾越關係。

法官勘驗對話內容、通訊紀錄，確認吳男提出的錄音檔案無誤，此外洪男也沒拿出吳妻「精神狀態不佳」的證明；不過根據婦產科資料，吳妻確實曾經懷孕過，但由於無具體事證，難認有通姦行為，僅能確認洪男與吳妻造成吳男配偶權受侵害，一審台北地院判洪男、吳妻連帶賠30萬為適當，案經二審，高等法院仍維持原判，全案仍可上訴。

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