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不爽被甩！他傳訊息跩嗆「跟你老婆一天大戰4次」…枕頭悶壓人妻狠喊：讓妳死

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▲▼性侵,上床,嘿咻,做愛,性愛。（圖／翻攝pixabay）

▲人妻有小王後離婚，沒想到對方竟是恐怖情人，嚇得她報警處理。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者戴若涵／台北報導

台中市一名人妻小凡（化名）因參加社團結識小王阿宏（化名），乾柴遇上烈火一天內4度狂啪，不久後她便與丈夫離婚，孰料，阿宏竟是個恐怖情人，在小凡提出分手後，不但傳訊息向小凡前夫嗆聲，還潛入小凡家，試圖用抱枕悶死她，小凡嚇壞只好報警處理。最高院日前判決出爐！

根據判決書，小凡2016年1月初在住處與阿宏發生多次性行為，同年4月27日便與丈夫離婚，2016年12月間小凡向李男提出分手，未料，對方見情勢無法挽回，2017年1月26日竟然傳訊息向小凡的前夫嗆聲，表示自己1月7日時曾和小凡激情交疊3次，另外，1月9日還一日狂戰4次。

小凡察覺阿宏「怪怪的」，2017年1月13日乾脆躲到國外，但李男見狀氣炸，狂傳LINE給小凡，「讓妳死」、「讓妳家人過不安寧」，更稱自己有複製小凡家的鐵捲門遙控器。

阿宏等到小凡回國，在她樓下堵人，一見到她現身，隨即將小凡強拉上樓，出手勾脖撂倒在地，並用雙手掐住小凡的脖子，恐嚇「今天不說清楚，要讓妳死，讓兒子看不到媽媽」，小凡嚇壞，只好說「什麼都願意配合」哀求阿宏放手，之後尋隙脫逃。

▲失戀，孤單，恐怖情人。（圖／翻攝PAKUTASO）

▲阿宏還到小凡住處堵人。（示意圖／取自免費圖庫PAKUTASO）

阿宏2017年2月14日以寫分手協議書、共度最後一個情人節當理由，進入小凡住處，但聊著聊著竟聊到了小凡前夫，阿宏一怒之下竟順手拿起沙發上的抱枕悶住小凡的口鼻，威脅「悶死妳，再同歸於盡，讓兒子看不到媽媽」，小凡只好不斷求饒，「你不要悶我，你說什麼，我都答應你」，阿宏這才罷休。

小凡最後忍無可忍，決定報警處理。阿宏坦承曾跟小凡發生關係，但強調是在小凡離婚後才發生的，至於用枕頭悶小凡的行為，他則矢口否認。但台中地方法院勘驗各項事證後，不採信阿宏的說詞，依相姦罪、恐嚇罪、剝奪行動自由罪與強制罪合併判刑10月與拘役50日，可易科罰金共35萬元。

案經上訴，台中高分院將上訴駁回，維持原判，除了剝奪行動自由罪部分可上訴外，其餘罪名不得上訴；但檢方認為違背法令，提起非常上訴，最高院最後撤銷相姦罪。

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