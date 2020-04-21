海軍3確診在台中！市府再公布「4處足跡」…一中商圈「2超商1賣場」都入列

▲磐石艦群聚疫情，台中市政府公布個案活動地統計。（圖／鄧木卿攝）
記者鄧木卿、戴若涵／台中報導
新冠肺炎疫情全球警戒！海軍敦睦艦隊24名官兵（案396至420）確診，其中有3例在台中。台中市政府21日下午召開「敦睦艦隊案最新疫調說明」記者會，再公布新的4處足跡，其中包括一中商圈內的「7-11一中門市」、「全家便利商店一中漾店」、「I-PLAZA3樓廁所」，以及7-11保屏門市都入列。
本市敦睦艦隊群聚疫情
確定個案活動地統計
一、高鐵：
1.4/15ㆍ0136車次,高雄-臺中14:55-15:37ㆍ3車8A
2.4/15ㆍ0850車次,高雄-臺中18:25-19:34ㆍ11車9E
二、高鐵接駁車：4/15,161號接駁車(高鐵-中科管理局)19:45-20:15
三、手機夢工廠清水店：4/15ㆍ17:30-18:00
四、85度C沙鹿英才店：4/15ㆍ20:30-22:30
五、高登汽車保修廠：4/16ㆍ10:25、17:00
六、周媽媽韓式炸醬麵小吃店及清水區農會ATM領錢：4/16ㆍ13:45-14:45-18:45-19:45;4/17ㆍ12:30-13:30、
19:00-20:00
七、家樂福沙鹿店：4/16ㆍ20:30-21:30
八、歐奇牛排沙鹿店：4/16,19:30-20:30
九、華得來清水店：4/17,17:00-18:00
十、台中一中校門口：4/18ㆍ11:30-14:30
十一、7-11保屏門市(台中市沙鹿區向上路七段132號)：4/17,20:30-21:00
十二、7-11一中門市(台中市北區一中街98號1樓)：4/18,11:50-12:50
十三、全家便利商店一中漾店(台中市北區尊賢街22-3號)：4/18,12:20-12:30
十四、I-PLAZA3樓廁所(台中市北區一中街9號3樓)：4/18ㆍ12:50
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