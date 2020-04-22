　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

金正恩手術病危？　北韓友好協會：帝國資本主義絕望捏造假新聞

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲北韓金正恩24日凌晨再度視察新型火箭試射。（圖／朝中社下同）

▲金正恩視察新型火箭試射。（圖／朝中社）

記者王致凱／綜合報導

外傳北韓最高領導人金正恩接受心血管手術後病危，華府正密切監控平壤局勢中；另有消息稱金正恩確實動手術，但目前正在康復中。對此，「朝鮮友好協會」（KFA）批評，這些都是帝國主義、資本主義媒體所捏造的假新聞，目的是鼓吹「反朝鮮」主義。

半官方色彩的「朝鮮經貿文化情報DPRK」臉書粉專轉貼「朝鮮友好協會」消息，稱「所有關於金正恩健康或現況的虛假騙點閱報導都應予以忽略」；朝鮮友好協會批評，這些都是帝國主義、資本主義媒體鼓吹的「反朝鮮宣傳」，惡意捏造假新聞。

金正恩如今行蹤成謎，包括4月14日北韓試射飛彈後，官方並未公布金正恩是否在現場坐鎮，而隔日4月15日的金日成誕辰「太陽節」慶祝活動，金正恩也首次缺席，引發外界揣測。據悉，金正恩最後一次公開現身，為11日參加勞動黨政治局會議，隨後神隱超過10天。

對此，白宮國家安顧問歐布萊恩（Robert O'Brien）向媒體表示，華府「並不清楚金正恩的情況」。至於國務院、中央情報局、國安會、國家情報總監辦公室，都沒有發表任何評論。

南韓總統府青瓦台也表示，目前無法證實金正恩的健康狀況是否出現問題，但沒有跡象顯示金正恩的身體健康出現異狀。

►美國熱銷「一鍋搞定」煎煮炒炸！特價968元～

ET快訊
金正恩爆病危！緊急動心血管手術　美國白宮說話了
快訊／酒駕撞飛6騎士！竟是「桃園艦大副」　海巡署震怒拔官
快訊／小五女童離奇墜15樓亡！摔社區中庭一片血　警衛嚇傻
WHO人員遭槍擊！運送新冠病毒採驗樣本　半路被擊斃
國防部拔官3人懲處6顆星！部長第一句罵他　網驚：替死鬼找到了
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

新冠肺炎重創「可口可樂」銷量銳減25%　霸氣喊話：134年來今天狀況算好

金正恩手術病危？　北韓友好協會：帝國資本主義絕望捏造假新聞

牛津大學疫苗48小時內「實施人體試驗」　英國衛生大臣：相信人類創造力更強大

總統整瓶乾了！馬達加斯加研發「草藥茶」　宣稱治癒2名確診病例

日本80歲以上死亡病例超過11%　共87例佔全年齡層第一

金正恩驚爆病危！緊急心血管手術　美國白宮說話了

WHO人員遭槍擊！運送新冠病毒採驗樣本　半路被擊斃

金正恩生死成謎！「登白頭山」引爆心血管疾病　御用手術地點曝光了

《共同社》：日團隊研究「兩種既有藥物」聯用有效抑制新冠病毒

俄羅斯爆增5642例確診　不肖人士瘋搶愛滋藥...黑市一盒翻十倍賣

宥勝變賣豪宅「一家四口擠露營車」！　首站開往深山…兒子：還是要回頭啊？

租屋遇到張淑晶！未簽約秒還房卡　一天都沒住到...女子遭判賠87000元

吳尊老婆「穿婚紗」美麗再升級！　老公「首次親眼看到」不停讚嘆

這隻夠純！蠢二哈「絆倒椅子」嚇歪 跳蝦池避難...網笑翻：椅子在追我！

不夠虔誠...和尚為辣妹要把廟變賣 下秒牧師神補槍！全場笑到崩潰XD

金正恩心血管手術後驚傳命危！　美國官員：華府已密切監察情報

晨悠Cover《想見你想見你想見你》太好聽　釣出原唱八三夭回應

林依晨2個月沒見老公惹　因疫情常在家「幫弟弟顧小孩」

海軍24官兵染疫「遍布9縣市」　700人足跡跨南北高雄最緊繃

超大隻！「絨毛泰迪」乖巧縮懷中♥　降落地面定格站姿萌暈網：好想抱

新冠肺炎重創「可口可樂」銷量銳減25%　霸氣喊話：134年來今天狀況算好

金正恩手術病危？　北韓友好協會：帝國資本主義絕望捏造假新聞

牛津大學疫苗48小時內「實施人體試驗」　英國衛生大臣：相信人類創造力更強大

總統整瓶乾了！馬達加斯加研發「草藥茶」　宣稱治癒2名確診病例

日本80歲以上死亡病例超過11%　共87例佔全年齡層第一

金正恩驚爆病危！緊急心血管手術　美國白宮說話了

WHO人員遭槍擊！運送新冠病毒採驗樣本　半路被擊斃

金正恩生死成謎！「登白頭山」引爆心血管疾病　御用手術地點曝光了

《共同社》：日團隊研究「兩種既有藥物」聯用有效抑制新冠病毒

俄羅斯爆增5642例確診　不肖人士瘋搶愛滋藥...黑市一盒翻十倍賣

LANCOME推出免費「法式包裝服務」　絕美玫瑰幫你傳達心意

新冠肺炎重創「可口可樂」銷量銳減25%　霸氣喊話：134年來今天狀況算好

金正恩手術病危？　北韓友好協會：帝國資本主義絕望捏造假新聞

「台灣人最明白孤軍奮戰的心情」　留英台女正面對決全世界

「假長榮主管」面試20歲嫩妹　載到暗巷性侵：保證讓妳上班

牛津大學疫苗48小時內「實施人體試驗」　英國衛生大臣：相信人類創造力更強大

色彩心理學解密「粉紅色」有療癒作用！精選10個品牌搭上這股粉色浪潮

香奈兒「珍珠拖鞋」太燒了　華麗黑色調要價3萬6

防疫通報斷線、沒掌握疫病動態...敦睦艦隊染疫　國防部列4大缺失

老婆見李現瘋喊：害得我小鹿亂撞！　歌手老公無奈發文公審

老屁孩越級打怪挑戰「健身教練」攔車打人遭反摔...女友高8度慘叫

國際熱門新聞

WHO運送病毒樣本　半路慘被擊斃

金正恩急動手術　白宮說話了

金正恩生死成謎　手術地點曝光

女公務員連續8年每天遲到5分鐘遭停職

總統整瓶乾　研發草藥茶治新冠肺炎

英衛生大臣：48小時內實施疫苗人體試驗

5年暴肥40kg　金正恩健康早出狀況

日本厚勞省統計　80歲以上死亡共87例

譚德塞「WHO首日就發警告」112天還原打臉

毛！他獨在家亂舞　樓梯暗處「探出白頭」秒縮回

普丁：中國給了我們1.5億個口罩　

高球巨乳正妹抱怨　男人只想一桿進洞

釣魚遭巨鱷襲擊　媽怒插鼻孔勇救兒

《共同社》：兩種既有藥物聯用或對新冠病毒有效

更多熱門

相關新聞

金正恩生死成謎　手術地點曝光

金正恩生死成謎　手術地點曝光

北韓最高領導人金正恩傳出近日接受心血管手術，美國有線電視新聞網（CNN）獨家披露金正恩術後恢復不佳，甚至一度出現病危，牽動國際社會敏感神經。不過，南韓新聞網站Daily NK更正稱，金正恩術後「病況穩定」，目前正在平壤郊區妙香山的一處別墅休養。

《共同社》：兩種既有藥物聯用或對新冠病毒有效

《共同社》：兩種既有藥物聯用或對新冠病毒有效

金正恩傳病危　粉專提3大點駁斥

金正恩傳病危　粉專提3大點駁斥

N號房嫌犯判1年　檢警追查其他罪嫌

N號房嫌犯判1年　檢警追查其他罪嫌

從核狂人到與美總統平起平坐 金正恩依然謎樣

從核狂人到與美總統平起平坐 金正恩依然謎樣

關鍵字：

金正恩日韓要聞

讀者迴響

發燒話題

志村健 武漢肺炎 N號房 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

獨／「含羞草」草爺怒轟「游否希3句話踩底線」

高雄10米魔洞封路！是韓就職典禮地

WHO運送病毒樣本　半路慘被擊斃

Keanna控謝和弦誣告　起訴結果出爐

國防部拔官3人　部長第一句罵他

叫不動國軍喊換　陳時中傷心回應

金正恩急動手術　白宮說話了

譚德塞再拗　外交部戳破盲點打臉

染疫官兵「女友」狂被cue！陳時中忍不住回應了

啦啦隊女神怒問前男友：跟我復合你猶豫？

桃園艦大副酒駕撞6騎士　海巡署震怒了

16歲女高生未婚懷孕8個月！孩子爸17歲YouTuber

爺爺營區橫著走？孫曬軍階網驚呆

小五女童墜15樓　摔中庭倒血泊身亡

即／基隆案409搭客運　鄰座男找到了

更多

最夯影音

更多
宥勝變賣豪宅「一家四口擠露營車」！　首站開往深山…兒子：還是要回頭啊？

宥勝變賣豪宅「一家四口擠露營車」！　首站開往深山…兒子：還是要回頭啊？
租屋遇到張淑晶！未簽約秒還房卡　一天都沒住到...女子遭判賠87000元

租屋遇到張淑晶！未簽約秒還房卡　一天都沒住到...女子遭判賠87000元

吳尊老婆「穿婚紗」美麗再升級！　老公「首次親眼看到」不停讚嘆

吳尊老婆「穿婚紗」美麗再升級！　老公「首次親眼看到」不停讚嘆

這隻夠純！蠢二哈「絆倒椅子」嚇歪 跳蝦池避難...網笑翻：椅子在追我！

這隻夠純！蠢二哈「絆倒椅子」嚇歪 跳蝦池避難...網笑翻：椅子在追我！

不夠虔誠...和尚為辣妹要把廟變賣 下秒牧師神補槍！全場笑到崩潰XD

不夠虔誠...和尚為辣妹要把廟變賣 下秒牧師神補槍！全場笑到崩潰XD

熱門快報

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

2020母親節禮物終極懶人包。 玩小測驗還有機會由東森新聞雲幫你寄卡片給媽咪。

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面