金正恩手術病危？　北韓友好協會：帝國資本主義絕望捏造假新聞

▲金正恩視察新型火箭試射。（圖／朝中社）



記者王致凱／綜合報導

外傳北韓最高領導人金正恩接受心血管手術後病危，華府正密切監控平壤局勢中；另有消息稱金正恩確實動手術，但目前正在康復中。對此，「朝鮮友好協會」（KFA）批評，這些都是帝國主義、資本主義媒體所捏造的假新聞，目的是鼓吹「反朝鮮」主義。

半官方色彩的「朝鮮經貿文化情報DPRK」臉書粉專轉貼「朝鮮友好協會」消息，稱「所有關於金正恩健康或現況的虛假騙點閱報導都應予以忽略」；朝鮮友好協會批評，這些都是帝國主義、資本主義媒體鼓吹的「反朝鮮宣傳」，惡意捏造假新聞。

金正恩如今行蹤成謎，包括4月14日北韓試射飛彈後，官方並未公布金正恩是否在現場坐鎮，而隔日4月15日的金日成誕辰「太陽節」慶祝活動，金正恩也首次缺席，引發外界揣測。據悉，金正恩最後一次公開現身，為11日參加勞動黨政治局會議，隨後神隱超過10天。

對此，白宮國家安顧問歐布萊恩（Robert O'Brien）向媒體表示，華府「並不清楚金正恩的情況」。至於國務院、中央情報局、國安會、國家情報總監辦公室，都沒有發表任何評論。

南韓總統府青瓦台也表示，目前無法證實金正恩的健康狀況是否出現問題，但沒有跡象顯示金正恩的身體健康出現異狀。

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