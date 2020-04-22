美2月初就有染疫死亡病例「打破首起紀錄」　過世後才驗出病毒

▲美國華府實施社交距離政策，等待進入商店的民眾排隊時保持距離。（圖／路透）



記者丁維瑀／綜合報導

美國華盛頓州於2月28日通報國內首起新冠肺炎（COVID-19）死亡病例。然而，北加州聖塔克拉拉郡（Santa Clara County）官員最新證實，分別於2月6日、2月17日死亡的兩人，死後驗屍才發現曾染疫；這比當時美國通報首起死亡的時間早了3周。

綜合美媒報導，此前外界普遍認為，美國首起死於新冠肺炎的患者位於華盛頓州西雅圖，時間點為2月28日。不過加州聖塔克拉拉郡驗屍官辦公室21日表示，新的數據顯示，2月6日與2月17日的死亡事件都與新冠肺炎有關。

上述兩人分別在自家過世，相關人員隨即進行屍檢，並將樣本送往美國疾病管制與預防中心（CDC）。有關人員21日確認，兩名死者的病毒檢驗結果都呈陽性。至於聖塔克拉拉郡第三起與新冠肺炎的死亡病例，則發生在3月6日。

聖塔克拉拉郡官員說明，比起現階段的技術，當時的檢驗能力有限，因此花了很長一段時間才能拿到檢測結果。當時CDC只把檢測標準限制在具有旅遊史，或因特定症狀而尋求醫療護理的人士。

《中央社》報導，衛生官員認為，患者通常在感染後約一個月病逝，因此2月6日的死亡病例，代表很可能於1月初就遭到感染。新冠病毒自去年12月就入侵美國，當時在眾人不知情的狀況下傳播。