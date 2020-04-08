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疫情不影響考試！台積電捐100台熱像儀　統測、會考、指考71考場受惠

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▲大學學測，考生前往考場。（圖／記者林敬旻攝）

▲台積電捐贈100台熱像儀，供統測、會考、指考考場使用。（圖／記者林敬旻攝）

記者崔至雲／台北報導

新冠肺炎疫情不斷影響全球，為防範病毒，台積電捐贈100台熱像儀，未來將用於四技二專統測、國中會考和大學指考考場。對此，教育部長潘文忠今（8日）主持部務會報持特別感謝台積電，並表示未來將以每間分區學校1台、超過50個試場（教室）增配1台為原則分配。

潘文忠說明，因應新冠肺炎疫情發展，教育部依指揮中心規範，積極籌辦四技二專統測、國中會考及大學指考等三大考試防疫作業，包括試場消毒、體溫量測、預備（發燒）試場、試場動線安排等，及其物資整備工作。

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▲▼ 台積電捐贈１００台熱像儀 。（圖／教育部提供）

▲台積電捐贈100台熱像儀。（圖／教育部提供）

為充分運用台積電捐贈的熱像儀，潘文忠說明，將優先於5月2日及3日辦理的四技二專暨二技統測試場，以每間分區學校1台、超過50個試場（教室）增配1台等原則分配，計將配送擔任分區的學校有科技大學23校、一般大學2校、高中45校、國中1校，並將於4月8日起陸續至各校安裝，安裝完畢後，各校即可使用；後續將依四技二專統測補考、國中會考及其補考、大學指定考試及其補考之試場需求，彈性運用。考試完成後，將視擔任試場學校防疫需求留用，或轉移至其他技專校院使用。

▲▼ 紅外線熱像儀,體溫 。（圖／記者張一中攝）

▲台積電捐贈100台熱像儀，供統測、會考、指考考場使用。（示意圖／記者張一中攝）

潘文忠表示，感謝台積電的慷慨解囊，讓三大考試的大型分區試場，能透過熱像儀的運用，加快考試當日考生體溫量測的試務工作，在此也特別說明，教育部已經針對三大考試所需防疫物資，包括額溫槍、消毒酒精等縝密規劃中，相關物資將逐步安排到位，請考生及親友安心。

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