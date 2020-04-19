正妹主動加賴要他買虛擬幣　工程師匯180萬愚人節想贖回...被封鎖了

▲刑事局對假網友騙投資虛擬貨幣手法提出預警。（圖／資料照片）

記者張君豪／台北報導

新北市1名擁有碩士學位的蔡姓工程師（40歲）今年1月底，遭遇一位陌生網友、頭像看起來酷似網紅正妹的林小姐的女子主動加他Line，因為林小姐主動聊到投資話題，對方推薦下載「火幣網APP」購買目前熱門話題的虛擬貨幣，並一直鼓吹工程師多多投資。

▲刑事局對假網友騙投資虛擬貨幣手法提出預警。（圖／記者張君豪翻攝）

這名蔡姓工程師一時不察，從今年2月初至3月底，陸續匯出7筆多達180萬元購買虛擬貨幣，直到在愚人節當天打算要贖回這些投資有獲利的虛擬貨幣時，對方居然已讀不回甚至封鎖，最誇張的是到了4月7日發虛擬貨幣該網站已經關閉，手機APP也無法使用，工程師才驚覺受騙上當。

刑事警察局透過大數據分析，發現近來「虛擬貨幣假投資真詐財」詐騙手法盛行，警方指出歹徒大多透過架設網站或臉書、私人Line及交友軟體向不特定人士搭訕，等加入好友後即慫恿投入資金，標榜「高額獲利」、「穩賺不賠」等口號吸引民眾投資時下熱門之虛擬貨幣，藉此騙匯詐財。



警方特別提醒，民眾應慎選投資管道，高報酬率投資標的必定伴隨高風險，如有標榜「高額獲利」、「穩賺不賠」、獲利來源不明或獲利率顯不合理等情形，均是詐騙高風險，應避免投資，更勿輕信網友來路不明的投資管道，以免被騙。

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