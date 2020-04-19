　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

正妹主動加賴要他買虛擬幣　工程師匯180萬愚人節想贖回...被封鎖了

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲刑事局外觀。（圖／記者柳名耕攝）

▲刑事局對假網友騙投資虛擬貨幣手法提出預警。（圖／資料照片）

記者張君豪／台北報導

新北市1名擁有碩士學位的蔡姓工程師（40歲）今年1月底，遭遇一位陌生網友、頭像看起來酷似網紅正妹的林小姐的女子主動加他Line，因為林小姐主動聊到投資話題，對方推薦下載「火幣網APP」購買目前熱門話題的虛擬貨幣，並一直鼓吹工程師多多投資。

▲刑事局對假網友騙投資虛擬貨幣手法提出預警。（圖／記者張君豪翻攝）

▲刑事局對假網友騙投資虛擬貨幣手法提出預警。（圖／記者張君豪翻攝）

這名蔡姓工程師一時不察，從今年2月初至3月底，陸續匯出7筆多達180萬元購買虛擬貨幣，直到在愚人節當天打算要贖回這些投資有獲利的虛擬貨幣時，對方居然已讀不回甚至封鎖，最誇張的是到了4月7日發虛擬貨幣該網站已經關閉，手機APP也無法使用，工程師才驚覺受騙上當。

刑事警察局透過大數據分析，發現近來「虛擬貨幣假投資真詐財」詐騙手法盛行，警方指出歹徒大多透過架設網站或臉書、私人Line及交友軟體向不特定人士搭訕，等加入好友後即慫恿投入資金，標榜「高額獲利」、「穩賺不賠」等口號吸引民眾投資時下熱門之虛擬貨幣，藉此騙匯詐財。

警方特別提醒，民眾應慎選投資管道，高報酬率投資標的必定伴隨高風險，如有標榜「高額獲利」、「穩賺不賠」、獲利來源不明或獲利率顯不合理等情形，均是詐騙高風險，應避免投資，更勿輕信網友來路不明的投資管道，以免被騙。

【其他新聞】

►快訊／松山區12學生談判爆衝突　起因兩女爭風吃醋！14歲少年胸部中刀送醫

快訊／松山南京東路爆12學生鬥毆1少年遭刺胸　中輟生晚間投案「凶器」竟是它

台中男花9840元PTT搶買「Switch動森機」　收到一張寄貨收據照悲劇了！

►滑新聞還能變美，偷偷分享少女秘密！

ET快訊
敦睦艦隊爆群聚24官兵染疫　陳時中認：擔心軍方「誠實疫調」有
爆增22例關係圖曝！他翻海軍「防疫神圖」打臉..網嘆：爾後你
敦睦艦隊24例確診18人無症狀　陳時中坦言：我們很緊張
敦睦艦隊準備3萬片口罩　海軍副司令坦承官兵都沒戴
獨／梁云菲分手金剛！她認「是我提的」親曝情斷原因
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

身上噴滿香水！「汐止上流男」橫行樟樹灣騙便當　業者怒報警：高級小偷

倉庫意外找到3萬片口罩　彰化直播主贈鄉親回饋做公益

雲林兩派人馬「派出所前」打群架　警對空鳴槍逮6人

海倫清桃逛101被「偷拍私密處」求償100萬　工程師認：很愛長腿短裙妹

4歲女兒狂咬指甲！母覺有異急裝監視器　見這幕傻眼…她奶音曝「惡父狼行」

正妹主動加賴要他買虛擬幣　工程師匯180萬愚人節想贖回...被封鎖了

抓到了！濃濃瓦斯味瀰漫頭份　回收場鐵桶釀禍「開罰10萬元」　　　

婚後感情差…她上網取暖！爽戰完網友「月經沒來」崩潰：懷孕怎辦　綠帽夫氣炸

小吃店兩桌客人口角引發10人大亂鬥　警快打壓制法辦7人

嘉義男開堆高機不慎輾斃2歲兒　檢：下肢、腹部輾壓傷休克致死

楊丞琳公開「老公視角」日常　自爆5天沒洗頭...小菜一碟

輕鬆拍背！媽拿「助眠神器」安撫 寶寶安靜入睡...網笑：生活智慧王

推特破百萬！蔡英文親錄影片 向全球訴說「台灣的防疫故事」

《夫婦的世界》渣男.小三風光開轟趴　金喜愛被嗆...連兒子都「媽媽不丟臉嗎？」

正妹帶娃視訊交友驚遇「大肌肌」 護花使者爆氣狂噴嚇跑上空裸男

頂光頭被罵死人妖、陷長期抑鬱　癌症少女：人生永遠有重來的機會

劉若英《後來》《成全》了線上歌迷　揪全場工作人員暖唱《快樂天堂》

小客車遭聯結車「硬扛」推行500M 駕駛嚇瘋尖叫！遊走生死邊緣26秒

國防部稱敦睦艦隊抵帛琉有戴口罩　我駐帛琉大使館臉書照片打臉！

黃霄雲遭《歌手》淘汰後回歸　高音飆唱F.I.R.《我們的愛》

身上噴滿香水！「汐止上流男」橫行樟樹灣騙便當　業者怒報警：高級小偷

倉庫意外找到3萬片口罩　彰化直播主贈鄉親回饋做公益

雲林兩派人馬「派出所前」打群架　警對空鳴槍逮6人

海倫清桃逛101被「偷拍私密處」求償100萬　工程師認：很愛長腿短裙妹

4歲女兒狂咬指甲！母覺有異急裝監視器　見這幕傻眼…她奶音曝「惡父狼行」

正妹主動加賴要他買虛擬幣　工程師匯180萬愚人節想贖回...被封鎖了

抓到了！濃濃瓦斯味瀰漫頭份　回收場鐵桶釀禍「開罰10萬元」　　　

婚後感情差…她上網取暖！爽戰完網友「月經沒來」崩潰：懷孕怎辦　綠帽夫氣炸

小吃店兩桌客人口角引發10人大亂鬥　警快打壓制法辦7人

嘉義男開堆高機不慎輾斃2歲兒　檢：下肢、腹部輾壓傷休克致死

下班後想運動…路上看到窄裙正妹！他衝上去把美臀當籃球抓

社會熱門新聞

主婦變紅牌中鏢！他曝酒店妹「染病接客」真相

外送員摔車起火　司機衝下車勇撲

驚！北宜重機「無人駕駛」衝下坡　車友看傻眼

網傳學生廁所性交照　遭影射學校報警

250萬奧迪TT高速撞2車　釀3傷

11歲女童被入珠12顆的媽媽男友性侵

累罰70萬沒繳　台南潘男7日已溜回大陸！

離職記者擄女害命　一顆釦成破案關鍵

2歲男童倉庫前玩耍！爸開堆高機猛撞　送醫不治

竹科男約妹子　見「圖文不符」秒落跑

「派出所前」幹架　警對空鳴槍逮6人

桃園女求小黃司機下車幫忙　轉身偷錢

撞人還問候老母　火爆女遭警上銬

19歲女兵戀上40歲士官！正宮見2人親吻照怒炸

更多熱門

相關新聞

疫情下投資人善用4心法尋求抄底時機

疫情下投資人善用4心法尋求抄底時機

新冠肺炎（COVID-19）衝擊全球金融市場，投資人關注市場是否已經觸底，以及遭疫情打壓的股票是否值得逢低吸納，瑞銀（UBS）對此提出4點建議，投資人可以開始分批逢低進場。

男打著幫周董做官網吸客竟是詐騙

男打著幫周董做官網吸客竟是詐騙

遭詐母親字條求救 聞兒聲癱軟坐地

遭詐母親字條求救 聞兒聲癱軟坐地

台股高檔震盪　選股聚焦四大題材

台股高檔震盪　選股聚焦四大題材

網路詐騙搭疫情梗出新招！　谷歌日阻1800萬惡意軟體

網路詐騙搭疫情梗出新招！　谷歌日阻1800萬惡意軟體

關鍵字：

刑事局預防科詐騙投資虛擬貨幣

讀者迴響

發燒話題

志村健 武漢肺炎 N號房 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

Lady Gaga讚譚德塞：超級巨星

《夫婦》第8集預告超爽：金喜愛提槍對峙小三

熊熊《玩很大》鏡頭前狂晃兩球！被砲轟道歉：以後更注意

快訊／新冠肺炎新增22人　確診來到420例！

巨胸鋼琴正妹「狂晃畫面」瘋傳

主婦變紅牌中鏢！他曝酒店妹「染病接客」真相

馬爾地夫淪IS聖戰煉獄　隨機恐攻澳遊客濺血

嫩妹遭大學老師「連刺數十刀」喪命

3月收入近20萬！熊貓外送員「爆跑2000張單」

丼飯的「丼」怎麼唸？讀音曝光網傻了

海軍磐石艦群聚「一夜暴增21官兵確診」

外送員摔車起火　司機衝下車勇撲

敦睦艦隊確診官兵　曾返台中住家

賈靜雯認了遭背叛！「小三是最要好閨蜜」

婚變後首公開露面！具惠善暴瘦11kg「對前夫很抱歉」

更多

最夯影音

更多
楊丞琳公開「老公視角」日常　自爆5天沒洗頭...小菜一碟

楊丞琳公開「老公視角」日常　自爆5天沒洗頭...小菜一碟
輕鬆拍背！媽拿「助眠神器」安撫 寶寶安靜入睡...網笑：生活智慧王

輕鬆拍背！媽拿「助眠神器」安撫 寶寶安靜入睡...網笑：生活智慧王

推特破百萬！蔡英文親錄影片 向全球訴說「台灣的防疫故事」

推特破百萬！蔡英文親錄影片 向全球訴說「台灣的防疫故事」

《夫婦的世界》渣男.小三風光開轟趴　金喜愛被嗆...連兒子都「媽媽不丟臉嗎？」

《夫婦的世界》渣男.小三風光開轟趴　金喜愛被嗆...連兒子都「媽媽不丟臉嗎？」

正妹帶娃視訊交友驚遇「大肌肌」 護花使者爆氣狂噴嚇跑上空裸男

正妹帶娃視訊交友驚遇「大肌肌」 護花使者爆氣狂噴嚇跑上空裸男

熱門快報

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

2020母親節禮物終極懶人包。 玩小測驗還有機會由東森新聞雲幫你寄卡片給媽咪。

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面