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民進黨籲「港府勿與民為敵」　朱鳳蓮：政治操弄香港事務不得人心

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▲▼壹傳媒創辦人黎智英4月18日被港警在住處逮補。（圖／達志／美聯社）

▲壹傳媒創辦人黎智英4月18日被港警在住處逮補。（圖／達志／美聯社）

記者任以芳／綜合報導

針對香港警方日前拘捕黎智英、李柱銘等涉嫌組織及參與未經批准集結的人員，民進黨曾公開呼籲港府勿與民為敵。對此，國台辦發言人朱鳳蓮今（21日）回應，「我們正告民進黨政府，政治操弄香港事務不得人心，搞台獨和任何企圖分裂祖國的政治圖謀是不會得逞的。」

▲▼大陸國台辦新聞局副局長、發言人朱鳳蓮。（圖／記者陳政錄攝）

▲大陸國台辦新聞局副局長、發言人朱鳳蓮。（圖／記者陳政錄攝）

針對港警拘捕行動，朱鳳蓮表示，「香港警方對涉嫌組織及參與未經批准的集結者依法採取拘捕行動，體現有法必依、違法必究的法治原則。」同時指出，民進黨等台獨分裂勢力借機指責、炒作，顛倒黑白，再次暴露其插手香港事務、謀取政治私利、企圖分裂國家的台獨本性。

▲黎智英從警局出來後，媒體一擁而上。（圖／路透）

▲黎智英從警局出來後，媒體一擁而上。（圖／路透）

香港警方18日以參與「非法集結」為由，拘捕民主黨創黨主席李柱銘、壹傳媒創辦人黎智英，等14人，指控他們涉嫌於去年8到10月間參加非法集會。被捕的有民陣召集人岑子杰、民間人權陣線副召集人陳皓桓，以及何俊仁、單仲偕、楊森、李卓人、何秀蘭、蔡耀昌、梁國雄、區諾軒、吳文遠、黃浩銘和吳靄儀。

對此，民進黨表示全球全力防疫，港警趁亂突襲式拘捕，讓人難以接受，呼籲香港政府，「應該正視人民的訴求，不要一錯再錯、與民為敵。」陸委會也表達高度關切，認為中共及港府不斷打壓拘捕民主人士，意圖製造寒蟬效應，無助緩和香港局勢。

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民進黨港府朱鳳蓮政治操弄香港事務台獨

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