口罩3.0上路！7步驟簡單完成預購　小7新增「密封款」包裝、信封可塗鴉

▲口罩實名制3.0將於22日正式上路。（圖／記者陳涵茵攝）



記者陳涵茵／綜合報導

口罩實名制3.0即將於22日正式上路，未來可一站式購買口罩，預購、付款、領取、優惠4大需求一次滿足，政策上路前，小7也公開快速預購口罩7步驟，新一波口罩包裝則將推出2種包裝款式，密封包裝更衛生安全。

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▲711口罩未來新增2種包裝。（圖／統一集團提供）



第六波口罩預購服務自4月22日上午8點至24日晚間8點止，開放民眾可到ibon機台預購成人、兒童口罩，不論是第一次到7-ELEVEN購買的首購族，或是續購族皆可預購，機台點選「口罩取貨專區」中的預購服務，依機台指令插入健保卡、確認相關資料，（如手機號碼、取貨門市）後，領取小白單到櫃台結帳，預購與付款完成後可於4月30日至5月13日期間到選定門市領取口罩。

▲未來將推出OPEN家族肖像專屬信封袋，讓小朋友可以著色。



新一波口罩包裝將推出2種包裝款式，除既有的信封袋款，還會新增密封包裝款，初期開放桃園以北約1000家門市可領到。此外，還推出可塗鴉填色的OPEN家族肖像專屬信封袋，把口罩取出後，還能在卡通線稿上著色，增加信封袋多元用途，預計將於第七波領口罩期間推出。

到超商領口罩還能享有10大領口罩限定優惠活動，像是小7大杯美式買一送一、黑糖珍珠撞奶特價49元、舒立效潤喉糖第2件10元等；全家取貨可享大杯美式、拿鐵，不限冷熱同品項買一送一優惠等。

＊7-ELEVEN口罩實名制3.0預購流程：

步驟一：ibon機台點選口罩取貨專區

步驟二：點選預購

步驟三：插健保卡

步驟四：輸入手機號碼

步驟五：選擇取貨門市

步驟六：選擇購買口罩(16歲以下可選兒童或成人口罩)

步驟七：列印繳費單至櫃台結帳