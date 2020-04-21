買口罩送汽車！「這間超商」大手筆送SKODA　實名制3.0預購只要20秒

▲口罩實名制3.0，可在超商直接預購繳費。（圖／資料照）

圖文／CTWANT

口罩3.0版將於明（22）日上路，民眾只要帶著健保卡到四大超商，就能利用事務機台輕鬆買到口罩，且預購流程最快20秒內就能結束，預購完成下周就可以取貨。另外，各家超商也祭出不同優惠，只要前往領取口罩就可以便宜購買商品，不過其中一間超商超級大手筆，竟然以「送汽車」來吸引民眾！

明日口罩3.0版正式上路，新增四大超商預購，使超商紛紛祭出優惠方案。其中全家表示，凡預購完成的民眾，除了立即享有咖啡 、餅乾等優惠外，只要掃描代收繳費證明並完成登入手續，還能有機會抽中SKODA汽車一台。

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另外，萊爾富打安心牌，強調一般成人口罩以包裝機包裝口罩，小孩則使用OPP自黏戴包裝口罩，讓民眾安心使用；他們也推出領口罩享加15元口罩收納夾(售價25元)兌換券及指定鮮奶單瓶69元（售價93元）兌換券等等，其他商品包含桂格雞精、白蘭氏養蔘飲等享最低6折起還贈送100Hi點。

至於OK便利商店，4/22到4/24口罩預購期間，OKmart「便利額溫卡」限量發送，消費者領取口罩後，加購大杯醇品美式咖啡即可獲得一張額溫卡。

▲民眾持健保卡就可在超商完成預購並繳費。（圖／衛福部提供）

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