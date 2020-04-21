「口罩實名制3.0」明上路！陳時中：程序簡化便民…流程20秒就能搞定

▲0421中央疫情流行指揮中心記者會。（圖／ETtoday攝影中心攝）

記者簡仲豪／台北報導

「口罩實名制3.0」將於明（22）日上午8時正式上路，民眾只要透過全台1萬多間超商的多媒體機，插入健保卡並完成相關動作後即可完成預購，所有作業最快20秒就能輕鬆完成。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今(21)日在記者會上表示，實名制3.0主要是新增超商預購的管道，預購完後可立即繳費，四大超商皆有可用的多媒體機，訂購完成後列印帳單出來，結帳後即完成付款。

陳時中表示，相信不會有民眾想要跑兩趟超商，所以出門前一定要記得帶健保卡，到超商後插健保卡訂購完成，立即拿小白單去櫃台結帳，這樣的程序是最快的。另外，現在透過手機、電腦網路訂購也可以立即繳費，不用三天訂購三天繳費，把程序簡化，「口罩實名制3.0」後希望未來管道可以更多、程序越簡化。

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▲口罩實名制，超商插健保卡可買。（圖／指揮中心提供）

為讓民眾可以更清楚的操作，《ETtoday新聞雲》先帶大家搶先看實際操作流程，首先找到超商的多媒體機後進入口罩領取專區，接著點選口罩預購，同意領取注意事項後就可拿出健保卡插入下方插卡處，按下確認再輸入手機號碼，最後確定訂購明細無誤後即可列印口罩訂購單據，並拿至櫃檯進行結帳就可完成預購，相較2.0需另外轉帳或信用卡繳費，3.0可現場直接付款，方便許多。

▲明日上午8時起超商插健保卡就可預購口罩。（圖／記者蕭筠攝）

提醒口罩實名制3.0但僅開放預購部分，後續相關領取口罩動作並無更改，民眾仍須於開放領口罩取期間至超商多媒體機選取「口罩領取」，並輸入身分證後4碼以及簡訊所收到之取貨序號，接著按「下一步」後再拿著小白單至櫃檯刷取條碼，才可將口罩領到手。

▲超商預購口罩憑單據可現場繳費。（圖／記者蕭筠攝）