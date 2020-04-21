磐石艦群聚談何時「封城」？陳時中：3階段整備研擬很久了

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／中央流行疫情指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心日前已規劃3階段「阻絕社區傳染」的整備方案，其中包含最高標準「管制期」（封城），外界也質疑是不是因為這次磐石艦引發的群聚和社區傳染風險，才拋出此方案？指揮官陳時中否認直說「3階段已經研擬很久了，是照指揮中心的既定計畫和時程在進行的。」

新冠肺炎肆虐全球，尤其海軍爆發群聚感染，且下船趴趴走才確診，台灣民眾也相當關心社區感染風險。陳時中說，上週已經將三階段整備方案交給各中央主管單位，各單位已列出相關配套，收集完整後交給地方政府就可行性討論，最快這週會跟地方討論。

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發言人莊人祥也說明，三階段分別是第一階段過渡期、第二階段警戒期、第三階段管制期（封城），過渡期是指社區有出現未明感染源，針對公共場所的感染控制強化會加強查核，多數措施屬於勸導強度，而目前台灣則處在第一階段跟第二階段之間。

至於相關方案何時實施？陳時中表示，這樣看每個地方的狀況，因為人口密度不同，但已經訂了相關準則和各部會商討，之後會交給地方政府去研擬最適切的作做法，有任何問題，指揮中心也都樂於討論，大家都需要時間來磨合跟配合。

另外，有關海軍官兵的疫調被質疑過於侵犯隱私，陳時中坦言，這次受影響的範圍比較多，牽涉的人比較多，所以才會一個一個要弄清楚，後續處理上會提醒地方政府，處理上要注意個資的保護，一定要尋求平衡點。