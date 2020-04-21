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影／不滿要求沈榮津國語答詢遭扭曲　廖國棟今改用「阿美族語」發言

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記者楊蕓／台北報導

立法院21日針對「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別」修正草案進行表決。國民黨原住民立委廖國棟上台發言時，表示自己昨天質詢時，要求經濟部長沈榮津以國語說明，卻被媒體斷章取義，並接著以全阿美族語發言3分鐘，以示對阿美族選民負責。

▲▼立法院院會 嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例部分條文修正草案 廖國棟。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨立委廖國棟全程以阿美族語發言。（圖／記者屠惠剛攝）

廖國棟表示，昨天在經濟委員會詢答時，非常謙卑的要求沈榮津部長用國語說明，讓全國人民知道，結果媒體斷章取義，說他禁止用台語說明，「事實是，我沒有說過禁止用閩南語，我只要求用國語說明，讓全國民眾知道，政府到底在幹什麼」，「今天為了對我的阿美族選民負責，我要用阿美族母語來訴說，立法院到底在幹什麼」，並接著以阿美族語發言3分鐘，結束後台下的國民黨團立委紛紛鼓掌叫好。

主持院會的立法院副院長蔡其昌則表示，「我們尊重所有語言發言，如果立法院要增加設備，本席不會反對，也希望社會、朝野各黨團一起來支持。」

經濟部長沈榮津20日赴立法院經濟委員會備詢，廖國棟對於沈榮津以台語回答相當不滿，質詢過程中要求暫停，並表示，「用大家都聽得懂的國語回復我的詢問。」

廖國棟質詢時表示，到底有沒有要發現金至今都還未定案，而沈榮津以台語說，「有喔！我們已經發現金1035億喔！」未料，廖國棟對於沈榮津以台語答詢不滿，要求對方，「你以後盡量用國語說明清楚，用大家都聽得懂的國語回復我的詢問。」

隨後，沈榮津皆以國語回答。廖國棟詢問什麼條件可以領現金？沈榮津說，勞動部跟衛福部都有一整個機制，主要針對經濟弱勢還有小型商家。

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