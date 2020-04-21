空勤「海豚直升機」摔翻竟未上報　運安會認定：通報有瑕疵，將介入調查

▲海豚直升機墜小港機場因被民眾目擊並拍下，事件因此曝光，但今爆出還有一架摔翻的直升機被未上報。（圖／記者張君豪翻攝）

記者賴文萱／台北報導

專責救災救難的空勤總隊驚爆隱匿飛安事故，今（21）日有媒體踢爆，空勤總隊在台北松山機場機棚內，藏著另一架受損的同款直升機，未依規定通報運安會，涉嫌隱匿飛安事故。對此，運安會主委楊宏智認為，通報過程確實有瑕疵，已派調查官深入了解整個過程，沒有被揭露出來的部分，還是會讓他還原。

《鏡週刊》報導，本月7日，一架編號NA-103的海豚直升機，在進行垂直起降訓練時突然摔落，側翻在高雄小港機場的航道上，因被民眾目擊並拍下，事件因此曝光，也依規定通報國家運輸安全調查委員會（運安會）接受調查。不過，事實上，空勤總隊在台北松山機場機棚內，還藏著一架編號NA-109的受損直升機，這架直升機當時摔落地點在桃園八德，沒被民眾拍到，空勤總隊因此未依規定通報運安會，涉嫌隱匿飛安事故。

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這架直升機是在去年6月28日發生重落地事故，但沒有呼叫塔台，也沒有按警鈴通知消防班，因此並未留下任何記錄。

▲運安會主委楊宏智。（圖／記者李宜秦攝）

運安會主委楊宏智上午被問及此事表示，這案子空勤總隊是回報確實有重落地，但因為重要機械損壞的部分並沒有落在需要運安會介入調查的範圍。但他強調，在這樣狀態下，不應該是由空勤自行判斷，「縱然他們自己判斷沒有，但不代表沒有，這要由運安會做最後判斷」，認定通報過程有瑕疵。

針對此案，楊宏智表示，運安會不會因為單方面的說法就停止調查，也已即時要求空勤總隊類似情況不得再發生，現在已派調查官深入了解整個過程，會做一個工作紀錄回報，強調沒有被揭露出來的部分，會讓他還原。

他也強調，究竟是通報是瑕疵還是有重要事情沒被揭露？若是後者的話，會啟動行政處分。

▲海豚直升機。（圖／翻攝自「內政部空勤總隊」官網）

空勤總隊聲明：

今(21)日有週刊報導，稱空勤疑似隱匿飛安事件，對此，空勤總隊嚴正駁斥，報導與事實不符，當時直升機訓練時落地偏重，外觀無明顯損傷，並順利返航，事後詳細檢查始發現損傷，停飛維修，一切依規定辦理，依規定也無需通報運安會，週刊報導與事實嚴重不符。

空勤總隊指出，NA109直升機在去(108)年6月28日於桃園八德舊機場實施訓練時，落地偏重，當時由機工長下機檢查，飛機外觀並未發現損壞，無異狀，並飛航返回松山機場駐地。

返回駐地後，實施飛行後360度檢查，始發現尾旋翼涵道內側有長約15公分，寬1公分刮痕，即回報總隊，由總隊長下令該機停飛，並回報內政部及請原廠人員實施評估飛機實損，以保障飛行安全。

空勤總隊指出，依據民用航空器及公務航空器重大飛航事故調查作業處理規則第5條規定，航空器實質損壞或充分理由認為該航空器遭受實質損壞，航空器所有人空勤總隊才需通報國家運輸安全委員會，NA109直升機經檢查飛機外觀狀況並未發現損壞無異狀，所以無需通報，後續則依據空勤總隊飛地安事件處理手冊辦理，一切符合規定。

經原廠空巴公司勘估該機實際損傷，主結構經檢查無損傷，僅需維修尾旋翼涵道等，經費估約新臺幣900萬元。

空勤總隊強調，總隊長井延淵任職航空部隊期間治軍嚴謹，尤重飛地安全及紀律，本案機長事後隨即遭解除AS-365 N3檢定機師及飛航教師資格，108年考績評列乙等，行政懲處則依飛機鑑定結果再議。且總隊長到職後鑑於陸續發生飛安事故，飛安組績效不彰，遂調整飛安組長職務，並加強要求各項飛地安全作為，以確保飛安。